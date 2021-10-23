Lüksemburg, Esrar Yetiştirmeyi Yasal Hale Getiriyor

Lüksemburg, yeni bir yasa teklifine göre esrar tüketimi ve yetiştirmenin yasal olduğu ilk Avrupa ülkesi olmaya hazırlanıyor. Yasanın kabulu takdirinde vatandaşlar, evlerinde 4 adete kadar marihuana bitkisi bulundurabilecekler. Böylece birçok soruna neden olan yasa dışı satış zincirlerinin önüne geçilecek.

Türkiye’de esrar ya da ot gibi isimlerle anılan marihuana, Avrupa’da birçok ülkede belli satış noktalarından satın alınabiliyor. Hatta Hollanda’da marihuana ürünlerinin satıldığı ‘kahve dükkanları’ ve bu dükkanlarda ortaya çıkmış bir kültür var. Ancak yakın zamanda bir Avrupa ülkesi, marihuanayla ilgili ‘ilk’ niteliğinde bir karar aldı.

Almanya, Belçika ve Fransa’nın ortasında kalan küçük bir ülke olan Lüksemburg; cannabis (kenevir) bitkisinin hem kullanımına, hem de yetiştirilmesine yönelik yasakları kaldırmaya hazırlanıyor. Bunun bir ilk sayılmasının nedeni ise kullanımın serbest olduğu diğer ülkelerde yetiştirmenin serbest olmaması.

Güvenilmez, yasa dışı satışların önüne geçilecek:

Lüksemburg’da resmî kurumların marihuana bulundurmak ve yetiştirmeye yönelik yasallaştırma planlarının öne sürülmesi, yeni yasanın yakında geleceğinin habercisi oldu. Adalet ve güvenlik bakanları, geçtiğimiz cuma yasallaştırmaya yönelik yasa teklifini sundular. Teklifin kabul edilmesi için parlamentoda oy çoğunluğu elde edilmesi gerek, ancak bunun kolayca sağlanacağı düşünülüyor.

Yeni yasayla birlikte 18 yaş ve üzeri vatandaşlar, evlerinde 4 adete kadar kenevir bitkisi yetiştirebilecek. Ancak kontrolsüz ve yasa dışı ticarete işaret eden, 4 üzeri miktarlar cezalandırılacak. Toplu alanda en fazla 3 gram marihuana taşımaya izin verilecek. Buna uyulmadığı takdirde taşıyan kişi, 25 eurodan 500 euroya kadar para cezası alacak. Ayrıca, insanların kendi bahçelerinde kenevir tohumu satması da serbest olacak.

Adalet Bakanı Sam Tamson, yasaya dair açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Buradaki fikir, bir tüketiciyi kenevir tükettiği için yasa dışı bir pozisyona sokmamak ve birçok soruna neden olan yasa dışı üretimin, taşımanın ve satışın önüne geçmek. Karaborsadan gittikçe daha da uzaklaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz.”