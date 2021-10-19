Yeni MacBook Pro Devasa Çentiğe Rağmen Face ID Desteklemiyor

Apple, yeni MacBook Pro'da ciddi bir tasarım değişikliğine gitti. Bu tasarım değişikliğinin en dikkat çeken yanı, ekrana bir çentik gelmiş olmasıydı. Ancak bu çentikte yer alan kamera, Face ID desteklemiyor. Peki neden?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Pro'yu duyurdu. Bu yılki model, işlemci kaynaklı performans iyileştirmesine ek olarak, bazı tasarım özellikleriyle geldi. Örneğin 2021 model MacBook Pro'da touch bar bulunmuyor. Ayrıca bu tasarımda bir de çentiğe yer veriliyor. Ancak bu çentik, Face ID teknolojisini desteklememesi ile dikkat çekti.

Apple, yeni MacBook Pro'nun çentiğini ekranın orta üst kısmına yerleştirdi. Bu durum, kimseyi şaşırtmadı. Şirket bu sayede, çerçeveleri incelterek MacBook Pro'nun ekran/gövde oranını biraz daha büyütmüş oldu. Ancak ilginçtir ki kullanıcılar, bu bölümü bir uygulamayı tam ekranda kullanırken göremeyecekler. Zira yeni dizüstü bilgisayar, bu bölümü karartarak, çentiği yokmuş gibi gösterecek. Açıkçası Apple, pek de mantıklı bir iş yapmamış gibi görünüyor.

Apple'ın çentikli tasarımı işte böyle görünüyor

Apple'a göre dünyanın en iyi dizüstü bilgisayarı olan 2021 model MacBook Pro, kenar çerçeveleri açısından gerçekten de dar bir yapıya sahip. Görünen o ki Apple, kamera sensörünü daha fazla küçültemediği için böyle bir tercih yaptı. Peki bu durumda, Apple neden Face ID tercih etmedi? Bunun birkaç nedeni olduğunu söyleyebiliriz.

Kullanıcılar, çentikli bölgeyi tam ekran uygulamalarda böyle görecekler

Apple, Face ID'yi neden kullanmadığına dair bir açıklama yapmadı. Ancak Face ID'nin oldukça pahalı bir sistem olduğu herkes tarafından biliniyor. Ayrıca Face ID, iPhone'larda bile tam anlamıyla mükemmel bir şekilde çalışmıyor. Tüketiciler, bir akıllı telefonu yüzlerine yakından tutabiliyor olsalar da mesele dizüstü bilgisayar olduğunda, böylesi bir şey pek de mümkün değil.

Dolayısı ile Apple, hem maliyetlerden kaçmak hem de kullanıcılar ile MacBook Pro arasında Face ID'nin düzgün bir şekilde çalışmasına izin vermeyecek kadar mesafe bulunması sebebiyle çentikli tasarıma rağmen MacBook Pro'da Face ID'ye yer vermedi.