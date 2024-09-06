Elimize metal bir şey aldığımızda, özellikle bir madenî parayla birkaç dakikalığına bile olsa temas ettiğimizde, ortaya inanılmaz bir koku çıkıyor öyle değil mi?

Madenî paradan gelen ve yayılan bu koku, dakikalar içinde ellerimizin her noktasına yayılıyor ve iyi bir dezenfekte dışında bu kokuyu çıkarmak pek mümkün olmuyor.

Peki bu kokunun kaynağı nedir?

Bilim insanları, madenî paralara veya herhangi bir metal nesneye dokunduğumuzda duyduğumuz küflü ya da metalik kokunun sebebini, uzun araştırmalar sonucunda bulabildi.

Yeni bir araştırmaya göre bu demir kokusu, aslında metalin kendisine ait değil. Bu koku, insan vücudunun bir tür kokusu. Peki biz böyle kokmadığımıza göre bu koku nasıl bizim vücudumuzdan gelebiliyor?

Çünkü vücudumuz, demir içeren nesnelere dokunduğunda cildimizdeki yağlar parçalanıyor ve böyle bir koku açığa çıkıyor. Yani elimize bir metal veya demir para aldığımızda, ondan geldiğini zannettiğimiz koku aslında büyük bir yanılsama.

Özetle bunu tam olarak vücudumuz yapıyor!

Demirden yapılmış nesnelere dokunduğumuzda deriden gelen terleme, demir atomlarının iki elektron kazanmasına sebep oluyor. Bu elektronlar da derideki yağ ile reaksiyona giriyor ve kısa bir sürede ayrışmaya başlıyor.

Böylece ortaya o rahatsız edici koku çıkıyor. Öte yandan araştırmacılar, kanın demir içermesi sebebiyle kanı cilde sürmenin de benzer metalik bir kokuya neden olduğunu söylüyor.

Bilim insanlarına göre insanların demiri koklayabilmesi, bir nevi kan kokusunu alabilme duyusu olarak yorumlanabilir.

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