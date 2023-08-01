Türkiye ekonomisinin gidişatı ve enflasyon oranının yükselişi; ara sıra, “Yeni para mı basılacak?” sorularını gündeme getiriyor. Üzerinde ‘20 Türk Lirası’ yazan bir madeni para videosu ise bunun da etkisiyle yeniden gündem oldu.

Arkasında Ayasofya Camii, önünde 20 Türk Lirası yazan bu para; “Yeni 20 TL’lik madeni paramız hayırlı olsun.” şeklinde paylaşıldı. Arka kısmında Atatürk olmamasına tepki gösterenler mi, ekonomiye sallayanlar mı, üzerinde Ayasofya Camii olmasına kızanlar mı dersiniz…

Kısacası 20 TL’lik madeni para oldukça tartışılan bir konu oldu. Aslında 3 yıldır ara sıra sosyal medyada önünüze düşebiliyor. Peki nedir bu paranın aslı astarı? Gerçekten artık 20 TL’lik madeni paramız mı olacak?

Gümüş üzeri altın kaplama paranın arka yüzünde, Ayasofya Camii’nin bir silüeti var ve atlında 1453-2020 tarihleri yer alıyor. Ön yüzünde ise 20 Türk Lirası yazıyor ve altında 2020 tarihi bulunuyor.

Aslında bu para, sadece koleksiyonerleri heyecanlandırabilir çünkü 2020 yılında Ayasofya’nın cami olarak yeniden açılışı için sınırlı sayıda basıldı ve herhangi bir ödeme yöntemi olarak kullanılamıyor. Üzerinde 20 Türk Lirası yazmasının sebebi ise paranın 20 TL değerinde olması.

Kısacası; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün mağazalarından satın alınabilen 20 TL’lik madeni para, yalnızca hatıra niteliği taşıyor.

Ayrıca, bir zamanlar gerçekten madeni 20 Lira vardı. Bu vesileyle onu da hatırlamış olalım:

20 TL’lik Ayasofya madeni parası dışında pek çok hatıra para daha bulunuyor ve talibi olan koleksiyonerler de çok! Bazılarına birlikte bakalım:

Koronavirüs Hatıra Parası

İstanbul Teknik Üniversitesi Hatıra Parası

Alparslan Türkeş Hatıra Parası

Adile Naşit Hatıra Parası

Yıldız Kenter Hatıra Parası

İbn-i Sina Hatıra Parası

Galileo Hatıra Parası

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Hatıra Parası