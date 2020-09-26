Mafia: Definitive Edition İnceleme Skorları Yayınlandı

Beklenen an geldi ve Mafia: Definitive Edition, sonunda oyuncularla buluştu. Peki oyunu oynayan eleştirmenler oyuna kaç puan verdi? Gelin, 'Bu oyun alınır mı?' sorusunun cevabını alabileceğiniz inceleme skorlarına ve tabii ki oyuncu yorumlarına bakalım.

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden birisi olan Mafia serisi, ilk olarak 2002 yılında Mafia oyunuyla başlamıştı. Birinci oyunu oyuncular tarafından fazlasıyla sevilen Mafia serisi, 2010 yılında ikinci oyunu olan Mafia II'ye kavuşmuştu. Mafia II, oyun dünyasının en sevilenleri arasına girmeyi başarmıştı.

2K Czech tarafından geliştirilen seri, Hangar 13'ün geliştirdiği üçüncü oyunla birlikte oyuncuların tabiriyle 'mahvedilmişti'. Ancak 2K, serinin eski oyunlarını yenileyeceğini açıklayınca ortalık karışmış ve efsane oyunları günümüz grafikleriyle oynamanın heyecanı başlamıştı. Bu kararın ardından mayıs ayında İlk olarak Mafia II: Definitive Edition yayınlanmıştı.

Mafia: Definitive Edition da çıktı, peki alınır mı?

Serinin ikinci oyunu olan Mafia II'nin yenilenmiş hali, oyunu deneyen pek çok oyuncunun hoşuna gitmemişti. Fakat 2K, serinin birinci oyunun yenilenmiş halinin görsellerini ve videosunu paylaşınca gözler oraya dönmüştü. Dün de Mafia: Definitive Edition yayınlanmış ve Mafia serisi artık resmen günümüz grafiklerine kavuşmuştu.

Peki Mafia: Definitive Edition almaya değer mi? Oyun, ikinci oyunun yenilenmiş haline benzer bir şekilde yetersiz bir biçimde mi yenilenmişti? İşte tüm bu soruların cevapları, oyunu oynayan eleştirmenler ve oyuncular tarafından artık verildi. Eğer oyunu alma konusunda kararsızsanız, bu içeriğimiz sizin için faydalı olacaktır.

Önce eleştirmen notları:

Mafia: Definitive Edition, dünya çapında ün yapmış oyuncu platformları tarafından puanlarını kaptı. Oyuna puan veren platformlar arasında IGN, PC Gamer, Push Square ve GameSpot gibi dev isimler bulunuyordu. Eleştirmenlerin ve platformların oyuna verdikleri puanlar şu şekilde oldu:

Polygon ve Eurogamer platformları oyuna puan vermemiş olsalar da paylaştıkları eleştiri yazılarında oyunun hikâyesinin 2020'ye göre yeterli olmadığını, ancak nostalji yaşamak için iyi bir alternatif olduğunu belirttiler. Aynı zamanda her iki platform da oyunun grafikleri hakkında olumlu yorumda bulundu.

Oyuncular ne diyor?

Gelelim her oyunun yegâne eleştirmenleri oyunculara. Steam'de şu ana kadar Mafia: Definitive Edition'ı satın alıp oynayan oyuncuların %86'sı oyuna olumlu puan verdi. Oyuncular, oyunun yeniden yapılmış halinin her anlamda harika olduğunu ifade etti. Oyuna olumsuz yorum yapan oyuncuların birçoğuysa oyundaki irili ufaklı performans sorunlarından şikayet etti.

Tüm bu yorumlardan anlayabildiğimiz kadarıyla 2K ve Hangar 13 birleşimi, Mafia III oyunu kadar vasat bir oyun ortaya çıkarmadı. Aksine Mafia: Definitive Edition, nostaljiyi ve 1930'ları damarlarınıza kadar hissedebileceğiniz bir formda karşımıza geldi. Ancak oyunu satın alırken oyunun ortalama 9 saat oynanışa sahip olduğunu aklınızdan çıkarmamanızı ve ona göre son kararınızı vermenizi tavsiye ediyoruz.