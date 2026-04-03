Makyajlı Jeep Renegade Tanıtıldı (Ama Bize Yok)

Jeep'in sevilen modeli Renegade'in yeni versiyonu tanıtıldı. Dikkat çeken özelliklere sahip araç, şimdilik sadece belli bir pazarda piyasaya sürülüyor.

Dünyada en önde gelen otomobil markalarından biri olan Jeep’in en ikonik modellerinden biri şüphesiz Renegade’dir. Şimdi ise şirket, makyajalanarak gelen 2026 model Renegade’i bizlerle buluşturdu.

Makyajlı Renegade, hem iç hem de dış tarafında dikkate değer değişikliklerle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak bu modelin Avrupa’da sunulmayacağını belirtmek gerek. Sadece Brezilya’da satılacağı aktarılmış Yani şimdilik Avrupa ve Türkiye’ye gelmeyeceğini söylememiz gerek.

Karşınızda 2026 Jeep Renegade

Yeni Renegade; 4,27 metre uzunluk, 1,8 metre genişlik ve 2,56 metre aks mesafesiyle geliyor ve boyut açısından büyük değişikliklere uğramıyor. 7 yuvalı ızgara tasarımını sürdüren aracın 1.448 litreye çıkan bagaj hacmi var.

Yeni Renegade, Altitude, Longitude, Sahara ve Willys olarak adlandırılan 4 versiyonla sunulacak. Araçta 176 beygir gücü ve 268 Nm tork üreten 1.3 T270 turbo flex motor bulunuyor. Bu versiyonda 6 ileri Aisin otomatik şanzıman var. Willys versiyonda ise 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlerkten çekiş görüyoruz. Longitude ve Sahara versiyonlarında 48V’luk bir hibrit sistem kullanııldığını belirtelim.

İç mekânda da değişiklikler var. Araçta 10,1 inç boyutunda bir ekran görüyoruz. Ona orta bölümde kumaş kaplamalar ve ilk kez arka yolculara sunulan özel havalandırma bölümleri eşlik ediyor. Tüm versiyonlarda çift bölgeli klima, altı hava yastığı, soğutmalı kablosuz şarj ünitesi, 7 inç dijital gösterge paneli geldiğini belirtelim. Makyajlı Renegade, Brezilya’da 21.500 euro’ya denk gelen bir fiyatla satışa çıkacak.