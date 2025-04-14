Mantra (OM) isimli bir kripto varlık, bugün saatler içerisinde yüzde 90 civarı değer kaybetti. Peki neler yaşandı? İşte kripto para yatırımcılarının milyarlarca dolar kayıp yaşamasına neden olan olayın detayları...

Kripto para sektörü, acı yüzünü bir kez daha gösterdi. Mantra (OM) olarak anılan, geçtiğimiz dönemlerde hacimsel bazda en büyük kripto varlıklar arasına giren OM, saatler içerisinde milyarlarca dolar kayıp yaşanmasına neden oldu. Peki neler oldu?

Yeni sayılabilecek bir kripto varlık olan Mantra (OM), pek çok yatırımcının göz bebeği olmuştu. Temmuz ayında 1 dolar değerinde ulaşan OM, 23 Şubat 2025 tarihinde 8,2 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Son dönemlerde yaşanan genel düşüş nedeniyle 6 dolar seviyelerinde işlem gören kripto varlık, dün ise saatler içerisinde 0,5 dolara kadar düştü.

İşte OM'un inanılması zor fiyat grafiği

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere OM, yatırımcısına fırsat bile vermeden değer kaybetti. Son 24 saatte yüzde 87'nin üzerinde değer kaybeden kripto varlık, tahmin edebileceğiniz üzere yatırımcısına eşi benzeri görülmemiş bir durum yaşattı. OM cephesinde yaşanan olay, piyasalardan 8 milyar dolar civarında paranın silinmesine neden oldu.

Peki neden böyle bir düşüş yaşandı?

Konuyla ilgili resmî bir açıklama yok ancak bazı kaynaklar, Mantra ekibinin elindeki varlıkları tepeden sattıklarını, bunun duyulması ile de satış baskısının derinleştiğini söylüyorlar. Öte yandan; pek çok kişi, bu olayda dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i suçluyor. Yatırımcılar, Binance'e geliştirici hesaplarını dondurmaması nedeniyle eleştiriyorlar.