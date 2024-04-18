ABD'li milyarder iş insanı Mark Cuban, yatırımlarında izlediği ilginç bir yaklaşımı paylaştı. Cuban, şu ana kadar e-postalar üzerinden gelen projelere 100 milyon dolar yatırdığını söylerken bu kişilerden bazılarıyla gerçek hayatta hiç tanışmadığını da ekledi.

NBA takımı Dallas Mavericks’in sahibi ve ABD’de yayımlanan girişimcilerin yatırım aradığı Shark Tank’in yatırımcıları arasında yer alan milyarder iş insanı Mark Cuban, yakın zamanda yaptığı ilginç bir açıklamayla gündeme geldi.

Cuban, sürekli e-posta yoluyla yatırımcı arayan kişilerin kendine ulaştığını ve projelerini tanıttığını söylerken bu kişilere 100 milyon dolar yatırım yaptığını ifade etti.

“Bazılarıyla tanışmadım bile”

Cuban, “Win Big In Business” isimli MasterClass kursunda bu açıklamayı yaptı. MasterClass, çeşitli alanlardan uzman kişilerin ders verdiği bir platform. Yaptığı başarılı yatırımlarıyla bilinen Cuban da burada deneyimlerini paylaşan isimlerden.

Ünlü milyarder, açıklamasında e-postasının herkese açık olduğunu ve sürekli projeler hakkında e-posta aldığını ifade etti. Buradan gelen fikirlere 100 milyon dolar kadar para yatırdığını belirten iş insanı, bazı kişileri gerçek hayatta görmediğini bile ekledi:

“Her zaman e-posta yoluyla bana erişmek mümkün. Bu yüzden sürekli projeler geliyor. Şu ana kadar insanların bana gönderdiği e-postalardan bazılarına 100 milyon dolar yatırım yaptım. Bazılarıyla hâlâ tanışmadım bile.”

Daha kapsamlı yanıtlar verebiliyormuş

Cuban, daha kapsamlı yanıtlar verebilmesinden dolayı telefon yerine e-posta yoluyla yapılan sunumları tercih ettiğini ifade etti. Konuşmalarda fikirleri unutabildiğini, e-posta yoluyla ise sürekli cevap verebildiğini aktardı. Ne kadar projeye yatırım yaptığını ise takip etmediğini ekledi.

Ayrıca çevrim içi olarak onları kolayca araştırabildiğini sorulara göre güvenilir olup olmadıklarını anlayabildiğini aktardı. Günde üç dört saatini e-postalara harcadığını söyleyen Cuban, şimdiye kadar bu yaklaşımın işine yaradığını da ekledi.

Geçtiğimi yıl 275 milyon dolar vergi ödediğini ifade eden Mark Cuban, 5,4 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 555. kişisi konumunda.