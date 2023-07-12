Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul eden Mark Zuckerberg, iki MMA yıldızıyla poz verdi.

KSI’dır, Logan Paul’dur, bir başka internet ünlüsüdür, bunların hepsini unutun. Geçtiğimiz günlerde dünya teknolojisine yön veren Elon Musk ve Mark Zuckerberg ikilisi, Musk’ın meydan okuması üzerine kafes dövüşü yapmaya ‘karar verdi’.

Tabii bu kararın öylesine mi olduğu yoksa gerçekten de dövüşmek üzere mi olduğu henüz net değil. Ancak 11 Temmuz’da iki karma dövüş sanatı uzmanı ve Mark Zuckerberg, bir ringde antrenmandan fotoğraf paylaştı.

Mark Zuckerberg’ün iki MMA dövüşçüsüyle verdiği antrenman pozları:

Paylaşımı yapan Israel Adesanya’nın yazdığı açıklama da konuyu ciddileştiriyordu. Adesanya, paylaşımı “Mark ile saçmalamak yok. Bu ciddi bir iş.” notuyla yaptı.

Paylaşımda dikkat çeken en temel şey ise Mark Zuckerberg’ün formuydu. Genellikle sade kıyafetlerle karşımıza çıkan Mark, üstsüz fotoğraflarında fazlasıyla formda ve sportif vücudunu ilk kez bu kadar net gösterdi.

Ancak Zuckerberg’ü yakından takip edenler, bu durumun normal olduğunu zaten biliyor:

Mark Zuckerberg, sadece Elon’ın daveti üzerine dövüş antrenmanlarına başlamadı. Meta kurucusu, 19 Mayıs’ta, Elon Musk’ın teklifi öncesinde de sporla yakından ilgilendiğini şu Murph meydan okuması paylaşımıyla hatırlatmıştı:

Murph, CrossFit dünyasındaki zorlu meydan okumalardan birisi. Bu meydan okumada kişi, 1,60 kilometre koşuyor, 100 barfiks, 100 şınav, 300 squat ve yeniden 1,60 kilometre koşu yapıyor. Tüm bunlar, ağırlıklı bir yelek giyilmişken, hiç mola vermeden yapılıyor.

Zuckerberg, mayıs ayındaki paylaşımında bu meydan okumayı 39 dakika 58 saniyede tamamlamayı başardığını ifade etmişti.

Bunların yanı sıra Zuckerberg, pandemi döneminde Jiu Jitsu çalışmaya başlamış, 9 Mayıs’ta da ilk kez bir turnuvaya katılmasına rağmen altın ve gümüş madalyalar kazanmıştı.

Anlayacağınız bu dövüş gerçekleşirse Elon Musk’ın işinin fazlasıyla zor olduğunu söyleyebiliriz.

Kafeste dövüş olmasa bile bu dövüş sanalda halihazırda başladı: