Taliban yöneticisi Anas Haqqani, Twitter-Threads rekabetinde hangi tarafta olduklarını açıkladı. Taliban, Elon Musk'a destek verdiğini duyurdu. Peki neden böyle bir karar alındı? Arka planda neler var?

İnternet dünyasının son günlerde tartıştığı bir numaralı mesele, Twitter - Threads rekabeti. Bir tarafta Elon Musk'ın Twitter'ı, karşısında ise sosyal medya devi Meta'nın patronu Mark Zuckerberg bulunuyor. Elon Musk, Zuckerberg'e oldukça saldırgan bir tutum sergiliyor olsa da Zuckerberg, şimdilik sessiz ve Threads'in daha iyi bir yer haline gelmesine odaklanmış durumda.

Tüm bunlar yaşanırken, Afganistan'ı yöneten Taliban'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Taliban'ın üst düzey yöneticilerinden Anas Haqqani, Twitter-Threads gerginliğinde tarafını belli etti. Bu bağlamda; Taliban yetkilisi Elon Musk'ın tarafında olduğunu söyledi. Haqqani'ye göre Twitter, iki nedenden ötürü Threads'ten daha iyi.

Peki bu iki avantaj ne?

Taliban yöneticisi, neden Elon Musk'ın tarafında olduklarını şöyle açıkladı:

Twitter'ın diğer sosyal medya platformlarına göre iki önemli avantajı vardır. İlk avantaj, ifade özgürlüğüdür. İkinci avantaj, Twitter'ın kamusal doğası ve güvenilirliğidir. Twitter'ın Meta gibi hoşgörüsüz bir politikası yok. Diğer platformlar onun (Twitter'ın) yerini alamaz.

Taliban'ın Meta'ya karşı olmasının nedeni farklı

Taliban yöneticisinin Elon Musk'a yakın olmasının altında yatan esas neden farklı. Mark Zuckerberg yönetimindeki Meta, Taliban ile ilgili paylaşımları ve Taliban üyelerini Facebook'tan engelledi. Ayrıca Taliban'ın WhatsApp kullanmasını engellemek için de adımlar atıldı. Ancak Twitter cephesinde böyle bir durum yok. Hatta Hedayatullah Hedayat ve Abdul Haq Hammad gibi Taliban liderlerinin Twitter'da onaylı hesapları var. İşte tüm bunlar, Taliban'ın neden Meta'ya karşı olduğunu anlamamıza yetiyor...

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