İnsansı robotlara yapay zekâ getirmek için kolları sıvayan NVIDIA, GR00T adlı platformu için kolları sıvadı. Teknoloji devi, proje için dünyanın en büyük robotik şirketlerini bir araya getirmiş durumda.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, "Genel insansı robotlar için bir temel model oluşturmak, yapay zekâ konusunda çözülmesi gereken en heyecan verici sorunlardan biri." ifadesini kullanmıştı. İnsansı formdaki robotlar ve yapay zekâlar da son dönemin en çok tartışılan konulardan biri olarak biliniyor.

Haliyle NVIDIA da bu pazardan bir pay almak istiyor. Teknoloji devi daha önce bu amacını gerçekleştirmek için Isaac ve Jetson gibi robotik inovasyon projelerine girişmişti. Dün akşam GTC 2024 konferansında açıklama yapan NVIDIA, GR00T adlı projesini duyurdu.

"İnsansı robotlar için genel-amaçlı bir temel"

NVIDIA, yeni platformu için "İnsansı robotlar için genel-amaçlı bir temel" ifadesini kullandı. Temelde ise bu platform, alanın en önde gelen markaları olan 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronik, Boston Dynamics, Figure AI, Fourier Intelligence, Sanctuary AI, Unitree Robotics ve XPENG Robotics'i bir araya getiriyor. Tesla gibi birkaç önemli şirket dışında robotik konusunda sektörün lider şirketleri, GR00T çatısı altında buluştu.

Konuyla ilgili olarak konuşan isimlerden olan Sanctuary AI kurucu ortağı ve CEO'su Geordie Rose, bu çalışmaların kapalı kapılar ardından yapılamayacak kadar önemli olduğunu, bu yüzden de NVIDIA gibi firmalarla çalışmayı öncelikli amaç edindiklerini açıkladı.

GR00T, NVIDIA'nın yeni donanımlarını da destekliyor. GR00T için kullanılan NVIDIA Blackwell mimarili grafik işlemciler sayesinde 800 teraflopluk veri yapay zekâ için dönüştürülebiliyor.

Project GR00T nedir?

Project GR00T, özünde bir çeşit kum havuzu ve geliştiricilerin, insansı robotlarda yapay zekâlar oluşturabilmelerine temel sağlıyor. NVIDIA'nın teknolojilerinin donanımsal ve yazılımsal olarak altyapısında görev aldığı bu proje sayesinde, insansı robotlarda bulunan yapay zekâların hem taklit edilerek hem de kendi kendilerine deneme yanılma yöntemiyle öğrenebilmesini ve çevresiyle etkileşime geçebilmesini sağlıyor. Bu sistem sayesinde çoklu model öğrenmelerinin yolu açılıyor ve yapay zekâlar böylece daimi gelişim sağlayabiliyor.