NVIDIA'nın peş peşe açıkladığı yapay zekâ ürünleri, yatırımcılardan beklenen ilgiyi görmedi. Şirketin hisselerin ciddi şekilde düştü.

ABD borsaları için günün en önemli haberinden biri elbette ki NVIDIA'nın açıkladığı yeni yapay zekâ ürünleri ve özellikle de yeni grafik işlemci birimi olan Blackwell idi. Teknoloji devinin yaptığı duyurular, ABD borsalarındaki yatırımcıların nezdinde çok da büyük bir reaksiyon yaratamamış gibi duruyor.

Dow Jones'ta ileri tarihli işlemlerde sektör ortalamasında %0.1'lik bir düşüş söz konusu. Nasdaq 100 endeksinde ise bu düşüşün oranı %0,7'yi bulmuş durumda. NVIDIA hisseleri ise sektörün geri kalanından olumsuz anlamda ayrışıyor. Firmanın hisseleri, bugün %3 civarında bir düşüş yaşadı. Sabah 884 dolardan işleme açılan NVIDIA hisseleri, şu anda ise %3,28'lik bir düşüşle 855,83 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

NVIDIA'nın duyuru bombardımanı isteneni vermedi

NVIDIA hisselerinin değeri, geçtiğimiz 12 ayda üç katından fazla artış gösterdi. Bu artışla beraber firmanın değeri 2,2 trilyon doları buldu. Bugün yaşanan gerileme, firmanın piyasa değerini de 73 milyar dolardan fazla düşürmüş oldu.

Sektördeki uzmanlara göre yeni GPU'lar ile birlikte yapay zekâ atılımları, gerçek dünya üzerinde daha hissedilebilir etkilere sahip olacak. Yine de Blakcwell'e ilginin az olması durumunda bu geçiş yavaşlayabilir ve firma da üretimini bu nedenle yavaşlatma yoluna gidebilir. Talebin fazla olması durumunda ise elbette ki firmanın hisseleri çıkışa geçecektir.

ABD'nin politika faizleri de yarın TSİ 21.00'de açıklanacak. Faizlerin değişmesi beklenmiyor.