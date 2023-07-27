Meta kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Threads hakkındaki güncel planlarını açıkladı. Ana plan, uygulamayı daha dolu hale getirmek ve gerektiği kadar para harcamak.

En hızlı çıkış yapan sosyal medya platformu olmayı başaran Threads, bir süreliğine Twitter’ı tahtından etmiş gibi gözüktü. Bugün Threads’e olan hype büyük oranda sönmüş olsa da birçok kullanıcı, Elon Musk’ın elinde oyun hamuruna dönüşen Twitter’dan uzaklaşmaya halen aday.

Elbette Mark Zuckerberg de hem Threads’in büyük bir potansiyele sahip olduğunu hem de platformun şu anki haliyle çok ilkel kaldığını biliyor. Bu konudaki farkındalığını, yatırımcılarıyla bir araya geldiği toplantıda da dillendirmekten kaçınmadı.

Threads'te yapılması gereken temel işler var:

2023’ün ikinci çeyreğine ilişkin finansal durumun değerlendirildiği toplantıda konuşan Zuckerberg, Threads konusunda yapmaları gereken pek çok temel seviye iş olduğunu paylaştı. Bunlar içinde insanların halihazırda sevdiği özelliklerin geliştirilmesi ve denenmesi olduğunu da ekledi.

Ayrıca bazı özelliklerin her zaman kalıcı olmayabileceğinin de altını çizdi. Bu konuyu da şu şekilde açtı:

“Pek çok insan bir deneyimi beğenebilir ancak onu insanların kullanmaya devam etmelerini sağlamak için sürekli ayarlamanız gerekir ve Threads ile bu konuda iyi bir yere geldiğimizi düşünüyoruz. Hâlâ inşa edilecek birçok temel işlevsellik var.”

Threads’e para harcamaktan kaçınmayacak!

Zuckerberg, yukarıdaki cümlesinin tam ardından şu sözleri de paylaşarak Threads’e kaynak ayırmaktan kaçırmayacaklarını, fırsat gördüklerinde para yağacaklarını böyle anlattı:

“Bu konuda çok iyi bir yerde olduğumuzu hissettiğimizde, büyümesine yardımcı olmak için yeterince ‘benzin dökebileceğimizden’ son derece eminim. Ancak yüz milyonlarca insanın olduğu noktaya geldiğimizde - oraya ulaşabileceğimizi varsayarsak - para kazanma konusunda endişeleniriz."

Zuckerberg ve Meta’nın Threads’e ne noktaya getireceği konusunda halen bir ipucu bulunmuyor. Bu sorunun cevabını ancak önümüzdeki aylar içinde duracağız. Yakın zamanda önemli geliştirmelerin gelmemesi ise muhtemelen bu uygulamanın da unutulmasına yol açacak…