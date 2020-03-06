NASA'nın Mars 2020 Gezgininin İsmi Nihayet Belli Oldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars 2020 gezgini sonunda bir isme sahip. Amerika’da düzenlenen yarışma sonucunda Virginia’da yaşayan 13 yaşındaki bir ortaokul öğrencisinin tarafından önerilen “Perseverance” (Azim) ismi, artık Mars’ın çorak topraklarında yaşayacak.

NASA, 20 yılı aşkın bir süredir Mars misyonlarında kullandığı gezginlerinin isimlerini kamuoyuna soruyor. Örneğin, 1997 yılında Kızıl Gezegen’e gönderilen mini gezgin Sojourner ya da 2012 yılında Mars’a inen Curiosity, düzenlenen bu yarışmaların sonucunda isimlerine kavuştu.

Mars 2020 gezgini için 28 Ağustos 2019'da başlatılan yeni adlandırma yarışması, 4.700 gönüllü hakim tarafından denetlendi ve 28.000’den fazla isim önerisi aldı. Daha sonra üç farklı yaş kategorisinde 155 yarı finalist belirlendi. Son aşamada ise uzman heyeti tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu sayı 9’a indirildi.

Yaklaşık yedi aylık bir sürecin sonunda kazanan, “Perseverance” (Azim) ismi ile Virginia eyaletindeki Braddock Ortaokulu'ndan 13 yaşındaki Alexander Mather oldu. NASA, Alexander’ın söz konusu ismi öneren tek yarışmacı olmadığını ancak kısmen yazdığı makaleye dayanarak seçildiğini söyledi.

Mars 2020 gezgini adını vermenin onurunu yaşayan Alexander, ailesi ile birlikte bu yılın sonlarında Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Mars 2020 misyonunun lansmanına katılmaları için davet edildi.

Bilim Misyonu Müdür yardımcısı Thomas Zurbuchen, Alexander’ın önerdiği ismin keşfin ruhu ile harika bir uyum yakaladığını söyledi. Gezginin, daha önceki her keşif görevi gibi, zorluklarla karşılaşacağını ve inanılmaz keşifler yapacağını ifade eden Zurbuchen, Alexander’ın verdiği ismi Mars topraklarında görmek için sabırsızlandıklarını belirtti.

NASA'nın konuyla ilgili olarak yayınladığı video