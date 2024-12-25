Daha çok sıcak ve kuraklığıyla bilinen Mars, yılbaşı sezonunun etkilerini yaşamaya başladı.

Yılbaşı sezonu dünyanın her yerini çepeçevre sarsa da bunu Mars gibi bir gezegende görüntüleyebilmek oldukça ilginç.

Kızıl Gezegen genellikle kırmızı ve toprak tonlarıyla tanınır ancak Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Express yörünge aracı tarafından yakalanan yeni görüntüler, Mars'ın güney kutbunda beyazın büyüleyici tonlarını gözler önüne seriyor.

Mars'taki bu görüntüler nasıl oluşuyor?

Görüntülenen bu olağanüstü manzara, Mars'ın güneyindeki Australe Scopuli bölgesinde karbondioksit buzu ve tozun katmanlar hâlinde bir araya gelmesiyle oluştu.

Mars'taki kış mevsimi esasında oldukça sert geçiyor. Gezegenin sıcaklıkları -123 santigrat dereceye kadar düşerken, Dünya'dakinden farklı olarak yalnızca birkaç metrelik kar yağışı gerçekleşiyor. İlginç bir şekilde Mars'ta su buzu ve karbondioksit olmak üzere iki tür kar bulunuyor. Su buzu atmosferin ince yapısı nedeniyle yere ulaşmadan buharlaşıyor ancak kuru buz yüzeye inebiliyor ve etkileyici şekiller oluşturuyor.

Mars Express'teki yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde elde edilen görüntüler, Mars yüzeyindeki katmanlı tortular ve toz patlamalarının yarattığı sanatsal desenlere de derinlemesine göz atmamızı sağlıyor.

Peki siz Mars'tan paylaşılan bu görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.