NASA’nın Curiosity keşif aracı, 2022’de Mars yüzeyinde bir kapıya rastlamıştı. Bu kapının oluşumu, beraberinde birçok komplo teorisini de getirdi. Peki bu kapıyı kim, nasıl yapmıştı?

Ortaya çıktığı dönem viral olan bu görüntüler, Mars’ta neden bir kapının olduğunu da sorgulattı.

Sizce bir canlının bile bulunmadığı bu bölgede bu kapının işi ne?

Bu kapı, birçok teoriye göre Mars’taki yaşamın bir işaretiydi.

Özellikle Mars’ta bir yaşamın olup olmadığı düşüncesi senelerdir akılları kurcalarken bu kapıya benzer oluşumun nasıl olduğu da soru işaretleri doğurdu. Ancak bu düşünce, gerçeği yansıtmıyor.

NASA ve bilim insanlarına göre bu kapı, tamamen doğal bir jeolojik oluşumdan ibaretti. Mars’taki şiddetli rüzgârlar, kum fırtınaları ve depremler, kayalarda bazı çatlak ve boşluklar oluşturmuş olabilir. Fotoğrafın çekildiği açı da bu yapının bir kapı gibi görünmesine neden olmuş gibi görünüyor.

Kapı aralığının solunda büyük bir yarık görülüyor.

Bu yarık, bölgede sıkça meydana gelen kaya çatlama hadisesini gösterdiği söyleniyor. Üstündeki kayaların baskısı sebebiyle de büyük bir kapı formunu alan bu yarık, akıllara pek çok düşünceyi getirse de esas olarak depremlerden kaynaklı bir oluşumdu.

Bölgenin tahmini eni 30 cm, boyu da 45 cm olarak belirtiliyor.

İlginizi çekebilir: