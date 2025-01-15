Martı, elektrikli araç kullanıcıları için güvenli sürüşü teşvik eden yeni bir eğitim programı başlattı.

Martı, sürüş güvenliğini artırmak ve sürdürülebilir hareketliliği teşvik etmek amacıyla yeni bir güvenlik programı başlattı. Şirket, Güvenlik Akademisi adını verdiği bu programla kullanıcılarının elektrikli araçları daha güvenli ve bilinçli kullanmalarını hedefliyor.

Martı, Güvenlik Akademisi ile birlikte online güvenlik eğitimleri, kullanım kılavuzları ve sertifikasyon testleri sunarak kullanıcılarını daha güvenli sürüş konusunda bilgilendiriyor olacak.

Kullanıcılar daha bilinçli olacak

Martı, Güvenlik Akademisi kapsamında sunduğu eğitimlerle kullanıcılarının iki tekerlekli elektrikli araçları daha bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanmasını amaçlıyor. Program ile birlikte topluluk içinde güvenlik bilincini artırarak olası kazaların önüne geçmesi hedefleniyor.

Martı, güvenlik yaklaşımını kapsamlı önlemlerle destekliyor. Tüm araçların bakım ve onarım işlemlerini kendi ekipleriyle gerçekleştiren şirket, yazılım ve uygulamalarını da bünyesinde geliştiriyor. Elektrikli araçlarda ise güçlendirilmiş şasi, elektronik fren desteği, kontrollü hızlanma sistemi, kaymaz tabanlar ve GPS takibi gibi güvenlik özellikleri bulunuyor.

Şirketin yolculuk paylaşım hizmetinde de güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Sürücü geçmiş kontrolleri, uygulama içi kimlik doğrulama, canlı konum paylaşımı ve panik butonu gibi özellikler, hem sürücülerin hem de yolcuların güvenliğini artırmayı hedefliyor. Martı'nın hayata geçirdiği Güvenlik Akademisi, kullanıcıların hem daha bilinçli hem de daha güvenli bir şekilde şehir içi ulaşımı deneyimlemelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.