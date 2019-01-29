Marvel sinema evrenin sevilen serilerinden olan Ant-Man'in son filmi Ant-Man ve Wasp, Netflix'te yayına girdi. Disney ve Netflix ortaklığının bitiyor oluşundan dolayı Netflix'te göreceğimiz son Marvel filmlerinden biri olan Ant-Man ve Wasp, izleyenler tarafından beğeniyle karşılanmıştı.

Birçoğumuzun aşina olduğu Marvel ve onun geçtiğimiz yıl vizyona giren filmlerinden biri olan Ant-Man ve Wasp, beyaz perdeden sonra şimdi ise Netflix'te yayına girdi.

Peyton Reed'in yönetmenliğinde çekilen filmi, Chris McKenna, Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer ve Gabriel Ferrari'nin oluşturduğu ekip yazdı. Bunların yanı sıra bu güzel haber ardında bir hüzün barındırıyor. Çünkü Ant-Man ve Wasp filmi Netflix'te yayınlanacak olan sondan birinci Marvel projesi. Ant-Man ve Wasp filminden sonra yakında vizyona girecek olan Kaptan Marvel filmi de Netflix'te yer alacak. Kaptan Marvel'ın ardından da Netflix için Marvel hikayesi bitmiş olacak. Bunun sebebi ise Netflix ile Disney'in sözleşmelerinin sona ermesi.

Yine de Disney ve Netflix'in sözleşmesinin bitiyor oluşu kullanıcılar için çok da kötü bir haber değil çünkü Disney, kendi projelerini ve başka birçok projeyi yayına sunacakları Disney Plus'ı duyurdu. Netflix'te yayınlanacak son Marvel filmi Kaptan Marvel'dan sonra vizyonda olacak tüm Marvel filmlerinin Disney Plus platformunda yer alması bekleniyor.

Henüz Ant-Man ve Wasp'ı izlemediyseniz ve Netflix'te izlemeyi planlıyorsanız Ant-Man and the Wasp'i Anlayabilmeniz İçin Önceden İzlemeniz Gereken 3 Film adlı haberimize göz atarak hikayeye daha iyi hakim olabilirsiniz.