Ryan Gosling Ghost Rider Olacak! İşte Marvel’ın Yaptığı Yeni Duyurular

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük heyecanla takip edilen San Diego Comic-Con, çok sayıda heyecan verici duyuruya sahne oldu. Marvel’ın gerçekleştirdiği sunum da Comic-Con’un en çok dikkat çeken kısmıydı. Marvel Studios, MCU’nun geleceği hakkında hayranları sabırsızlandıran duyurular yaptı.
Marvel, önümüzdeki yıllarda çıkacak yeni filmler hakkında bilgiler paylaştı. Bunlar arasında sürpriz bir ismi içeren yeni Ghost Rider, Black Panhter rolünü devralacak isim gibi önemli detaylar var.
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Ryan Gosling Ghost Rider olacak, Black Panther’e artık David Jonnson canlandıracak
Comic-Con kapsamında düzenlenen panelde paylaşılan bilgilere göre ünlü oyuncu Ryan Gosling, MCU çatısı altında Ghost Rider karakterine hayat verecek. Projenin yönetmenlik koltuğunda, daha önce Deadpool & Wolverine filmini yöneten Shawn Levy oturacak. Solo Ghost Rider filminin 2028 yılı içerisinde vizyona girmesi planlanıyor.
Bunun yanı sıra ünlü yönetmen Ryan Coogler, panelde Black Panther 3 filminin resmi olarak yolda olduğunu ve 15 Aralık 2028 tarihinde izleyiciyle buluşacağını doğruladı. Serinin yeni filminde T'Challa'nın oğlunu ve yeni Black Panther karakterini David Jonsson canlandıracak ve ikonik rolü üstlenecek.