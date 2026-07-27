Ryan Gosling Ghost Rider Olacak! İşte Marvel’ın Yaptığı Yeni Duyurular

Marvel, San Diego Comic-Con’da çok sayıda duyuru yaptı. Yeni Ghost Rider, Black Panther rolünü devralacak isim ve dahası duyuruldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük heyecanla takip edilen San Diego Comic-Con, çok sayıda heyecan verici duyuruya sahne oldu. Marvel’ın gerçekleştirdiği sunum da Comic-Con’un en çok dikkat çeken kısmıydı. Marvel Studios, MCU’nun geleceği hakkında hayranları sabırsızlandıran duyurular yaptı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Marvel, önümüzdeki yıllarda çıkacak yeni filmler hakkında bilgiler paylaştı. Bunlar arasında sürpriz bir ismi içeren yeni Ghost Rider, Black Panhter rolünü devralacak isim gibi önemli detaylar var.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ryan Gosling Ghost Rider olacak, Black Panther’e artık David Jonnson canlandıracak

Comic-Con kapsamında düzenlenen panelde paylaşılan bilgilere göre ünlü oyuncu Ryan Gosling, MCU çatısı altında Ghost Rider karakterine hayat verecek. Projenin yönetmenlik koltuğunda, daha önce Deadpool & Wolverine filmini yöneten Shawn Levy oturacak. Solo Ghost Rider filminin 2028 yılı içerisinde vizyona girmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra ünlü yönetmen Ryan Coogler, panelde Black Panther 3 filminin resmi olarak yolda olduğunu ve 15 Aralık 2028 tarihinde izleyiciyle buluşacağını doğruladı. Serinin yeni filminde T'Challa'nın oğlunu ve yeni Black Panther karakterini David Jonsson canlandıracak ve ikonik rolü üstlenecek.