Konforlu oyun deneyimi yaşamak ya da evde çalışma ortamınızı kurmak isteyenlere, şık ve konforlu oyuncu masalarını listeledik.

Günümüzde oyuncular, oyun bilgisayarlarına ve donanımlarına bir hayli para harcıyor. Ancak oyun masaları henüz o kadar da yaygın değil. Oyun bilgisayarınızı, monitörünüzü ve aksesuarlarınızı koymak için yeterli alandan, kablo yönetimine kadar doğru oyun masasını satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken çok şey var. Masanızın çok yüksek ya da alçak olması da istediğiniz ergonomiye ulaşamadığınız anlamına gelebilir.

Bu nedenle, bir oyuncunun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dizayn edilmiş ve üretilmiş masalar, uzun oyun deneyimlerinizde size umduğunuz konforu sağlayabilir. Aşağıdaki bazı modellerde de yalnızca yukarıdaki artılar değil aynı zamanda USB bağlantı noktaları ve klavye, mouse ve kulaklık gibi oyuncu aksesuarlarınıza eşlik edecek LED aydınlatma da bulunuyor.

Oyuncu masaları aynı zamanda düzenli ve geniş olmasından dolayı aynı zamanda iş istasyonları olarak da kullanılabilirler. Ev ortamındaki çalışma alanınızı geliştirmek, YouTube ya da Twitch platformları için içerik üretmek ya da sadece oyun oynamak için ihtiyacınız olan oyuncu masalarını sizler için listeledik.

Oyuncu masası tavsiyeleri:

Meyuzam Gaming / Çalışma Masası

Weblonya 5098 Gaming Masa

Nesse Shop Oyuncu Masası

Zizuva Gaming Masa

Xrocg Gaming Gator S-115

Adore Gaming Expert Oyuncu Masası

Xprime Marcus RGB Oyuncu Masası

Xrocg Gaming Gator M-172

Adore E-Blue Advanced Oyuncu Masası

Xrocg Gaming Gator XXL-578

Fiyat performans ürünü: Meyuzam Gaming / Çalışma Masası

Listemizdeki en uygun fiyatlı oyuncu masası olan Meyuzam, geniş ana plakası haricinde bir de üst raf bulunduruyor. Böylece monitörünüzü ve dekorlarınızı koyabileceğiniz üst raf sayesinde mouse ve klavyeniz için daha fazla alan kalıyor. Genişliği 100x45 cm olan masanın yerden yüksekliği ise 72 cm. Siyah rengi ve kenarlarındaki kırmızı şeritleri, Meyuzam Gaming / Çalışma Masası’nı, oyuncu odanız için oldukça uygun bir fiyat performans masası haline getiriyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hem ucuz hem işlevsel: Weblonya 5098 Gaming Masa

Suntalam tabla ve kenar bandı ile kaplanmış kenarlarıyla şık ve dayanıklı bir yapı sergileyen Weblonya 5098, oldukça kalın bir profile sahip. Masanın alt kısmında bulunan raf, masaya hem sağlamlık hem de işlevsellik katıyor. Yerden 71 cm yüksekliği bulunan masanın üst tablasının boyutları ise 120x60 cm. Masa aynı zamanda oyuncuların kulaklıklarını ya da telefonlarını asabilecekleri bir askıyla birlikte geliyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Geniş tablası ve üst rafı ile Nesse Shop Oyuncu Masası

Avrupa E1 kalite standartlarında yonga levhadan üretilen Nesse Shop Oyuncu Masası, kenarlar PVC kaplanmış şekilde geliyor. Masanın üzerinde bulunan bardaklık, kablo kanalı, klavye alanı ve kasa havalandırma gözenekleri, Nesse Shop Oyuncu Masası’nı oyun deneyimleri için kusursuz kılıyor. Yerden yüksekliği 85 cm olan masanın ana tablasının boyutları ise 120x60 cm. Masa aynı zamanda bir üst raf ile birlikte geliyor. Bu da monitör için oyuncuya epey bir alan sağlıyor. Oyunun HepsiBurada sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İşlevsel eklentilere sahip Zizuva Gaming Masa

Metal ayakları ve L tasarımıyla Zizuva Gaming Masa, hem oyun hem de iş için kullanıcılarına konfor sağlıyor. 130cm + 145cm uzunluğunu ve 55 cm derinliği bulunan bu masanın aynı zamanda bir üst rafı da bulunuyor. Böylece iş ya da oyun seansları sırasında oyuncuya epey bir alan kalıyor. Ek olarak bir kulaklık askısı da bulunduran masanın tek eksisi ise kablo yönetimi. Ürünün HepsiBurada sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Küçük ama modüler: Xrocg Gaming Gator S-115

Xrocg Gaming Gator ailesinin ana modülü olan Xrocg Gaming Gator S-115, modüler bir yapıya sahip. 115 cm genişliğe sahip olan bu oyuncu masası, size çift monitörünüzü masanızda kullanabileceğiniz kadar yer sağlıyor. Ayrı olarak satın alabileceğiniz ek parçalar ile Xrocg Gaming Gator S-115’i kolayca genişletebilir ve özelleştirebilirsiniz. Bu özelleştirmeler arasında uzatma ve köşe modüllerinin yanı sıra LED aydınlatmalar da bulunuyor. Xrocg Gaming Gator S-115, çoğu oyuncu masasında bulunan bardak tutucu ve kulaklık askısının yanı sıra kablo yönetimi için kablo ve adaptörleri düzenli ve gizli tutacak bir kanala da sahip. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüksek taşıma kapasitesi ile Adore Gaming Expert Oyuncu Masası

Profesyonel oyuncular için özel olarak tasarlanmış Adore Gaming Expert Oyuncu Masası, kullanıcılarına üst düzey ergonomi sunuyor. 150 kilogram yük taşıma kapasiteli geniş masa tablası, monitörünüz ve kasanızın ağırlığını taşıyabilecek kapasitede. Çoğu oyuncu masası gibi kulaklık askısı ve bardak tutucusu olan Adore Gaming Expert Oyuncu Masası’nın, sağ köşesinde oyuncuların gamepadlerini ve oyunlarını koyabilecekleri bir alanı da bulunuyor. Masa üstü ve masa altı kablo kanal ve toparlayıcılarıyla tek bir kablonun bile görünmediği bu masa, kendiliğinden mouse pad’li bir şekilde geliyor. Ürünün Hepsiburada sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Özelleştirilebilir LED aydınlatmasıyla Xprime Marcus RGB Oyuncu Masası

Yerde yüksekliği 64 cm olan Xprime Marcus RGB Oyuncu Masası’nın masa tablasının boyutları ise 120x70 cm. Standart büyüklükte herhangi bir odada yer alabilen Xprime Marcus RGB Oyuncu Masası, çoğu masada olmayan bir özellikle birlikte geliyor: LED aydınlatma. Paket içeriğinde yer alan RGB led kumandası ile 16 farklı renk ve kombinasyon özelliğine sahip bu masanın birçok farklı renk geçiş efekti de bulunuyor. Kablo kirliliğini önlemek adına kablo kanallarına sahip Xprime Marcus RGB Oyuncu Masası ile kablolarınızı düzenleyebilirsiniz. Masanın üst düzeyindeki kaplamanın bir mousepad görevi görmesi, özellikle savaş oyunlarında oyuncuya devasa bir alan sağlıyor. Masanın yanında gönderilen hareketli kanca ile de kulaklığınızı asacağınız yeri kendiniz belirleyebilirsiniz. Ürünün HepsiBurada sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Orta ölçekli odalar için Xrocg Gaming Gator M-172

Xrocg ailesinin bir diğer üyesi olan Xrocg Gaming Gator M-172, 115’in bir büyüğü. 172 cm genişliğe sahip bu masa, orta ölçekli odalar için tercih edilebilir bir genişlikte. 3 monitör kullanıcılarının rahatça sığabileceği Xrocg Gaming Gator M-172, diğer Xrocg masalar gibi modüler bir yapıya sahip. Bu da zaten geniş olan bu oyuncu masasını, alacağınız eklentilerle daha da genişletebileceğiniz anlamına geliyor.

Xrocg Gaming Gator M-172, bardak ve kulaklık tutucunun yanı sıra, kablo ve adaptörleri saklayabilmek adına bir kanala sahip. Hafif ve paslanmaz alüminyum gövdeye sahip olan masa, dayanıklı malzemelerden üretilmiş olmasıyla uzun yıllar boyunca ilk günkü sağlam yapısını koruyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hem oyun hem iş için Adore E-Blue Advanced Oyuncu Masası

Profesyonel bir şekilde oyun oynayan ve uzun süre masa başı çalışan kullanıcılar için ideal bir çözüm olan Adore E-Blue Advanced Oyuncu Masası, ergonomik, rahat ve kolları destekleyen bir masa yüzeyine sahip. Masanın yüzeyinin mousepad görevi görmesi, oyunculara daha da fazla alan sağlıyor. Masanın yanlarında bulunan mavi renkli aydınlatmaları, yüzeyinde bulunan mavi tasarımıyla da eşleşerek göze de hitap ediyor.

Yükseklik ayarlı ve hareketli kasa yerleştirme tablasının yanı sıra, Adore E-Blue Advanced Oyuncu Masası, kullanıcılarına kablo yönetimi için farklı bir yöntem sunarak file kablo tutucu ile geliyor. Ürünün HepsiBurada sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Devasa boyutu ile Xrocg Gaming Gator XXL-578

Yerden yüksekliği 74 cm olan Xrocg Gaming Gator XXL-578, köşeye kurulacak bir bilgisayar masası için L şeklinde bir çözüm sağlıyor. Xrocg Gaming Gator XXL-578, 289 cm + 289 cm üst tablasıyla hem oyun bilgisayarınızı kurabileceğiniz hem de evde çalışma ortamınızı sağlayabileceğiniz bir masa. Fiyatına ve kalitesine bakıldığında tek eksiği LED aydınlatma olan bu masa, diğer Xrocg ürünleri gibi modüler. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.