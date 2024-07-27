Sıfırdan bir oyuncu odası düzenlemek istiyorsanız ya da odanızı güzelleştirecek yeni bir ürün arıyorsanız bu içerik tam size göre.

Birçok insanın en popüler hobileri arasında yer alan oyun oynamak; sadece teknik ekipmanlara sahip olmakla değil, konforlu bir ortamla daha keyifli hale geliyor. Ancak bu konforu sağlamak çoğu zaman yüksek maaliyetlere sebebiyet veriyor. ''Uygun fiyatlı'' olarak sunulan ürünler ise çoğu zaman kısa ömürleriyle zarara dönüşüyor.

Biz de sizler için piyasada adından söz ettiren, ortalama fiyatıyla sizleri üzmeyecek, uzun süre kullanabileceğiniz ürünlerden oluşturduğumuz bir oyuncu odası düzenledik. Fiyat performans açısından oldukça başarılı olan ürünlerden oluşturduğumuz bu sisteme gelin hep beraber bakalım.

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Ürünler:

En çok satan bilgisayar masaları arasında zirvede yer alan Songmics Lcd402B Bilgisayar Masası, geniş çalışma alanı sayesinde istediğiniz tüm işleri rahatça yapabilmenize yardımcı oluyor. Kurulumu ve temizlenmesi oldukça kolay olan bu ürün, kullanışlı tasarımı ve 8.048 TL fiyatı ile ideal bir seçenek olabilir.

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Poliüretan sentetik deri yüzeyi sayesinde yumuşak bir yapısı bulunan Songmics Oyuncu Koltuğu, güvenli ve sağlam oturma hissiyatı veriyor. Ayarlanabilir yükseklik seviyesi de bulunan bu ürün, kalın ve şeklini koruyan sağlam dolgusuyla uzun süreli konfor imkanı sunuyor. Ayrıca 3.251 TL fiyatı ile piyasada oldukça fazla tercih edilen bir model.

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Kulaklığınızı ve iki adet oyun kumandanızı tek bir yerde tutmak için tasarlanmış bu askı, oldukça kolay bir şekilde takılıp çıkarabilir. 468 TL fiyatı bulunan bu üründe, isteğinize göre oyun kumandası bölümünü bardak tutacağı ile değiştirebilir, bilgisayar başında içeceklerinizi rahatça yudumlayabilirsiniz.

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Müzik ve oyun sesini algılayan ışık düzeneği ile odanıza bambaşka bir hava katacak olan Gaoxun Neon LED Şerit, IP65 su geçirmez neon ışık bandı sayesinde güvenli kullanım imkanı sunuyor. 899 TL fiyatla sahip olabileceğiniz bu üründe uygulama desteği de bulunuyor. Bu destek sayesinde kendi renk düzeninizi yaratarak keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

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Core I5 12450H işlemci, RTX4050 GDDR6 6GB ekran kartı ve 144 Hz ekran yenilme hızı ile karşımıza çıkan MSI THIN GF63 Dizüstü Bilgisayar, orta ayarlarda birçok oyunu oynamanıza imkan sağlıyor. 25.999 TL fiyatıyla satışta olan bu ürün fiyat performans açısından bakıldığında oldukça makul bir seçenek olarak gözümüze çarpıyor.

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Düşük profilli ve ses çıkarmayan tuş takımı ile kullananlar tarafından olumlu yorumlar yapılan Razer Ornata V3 X Oyun Klavyesi, özellikle membran klavye arayanlar için iyi bir seçenek olabilir. Uzun saatler boyunca kullanıma uygun ergonomik tasarımı ile karşımıza çıkan bu ürün, şu anda 1.099 TL fiyatla satışta.

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6 adet programlanabilir tuşu ve 8500 DPI hassasiyet seçeneği ile en çok satılan modeller arasında gösterilen SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse, 60 milyon tıklama ömrü ile uzun yıllar boyunca kullanılabilir. Ele tam oturan yapısı ve RGB aydınlatması ile çok güzel bir deneyim yaşayabileceğiniz bu ürün, 799 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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90 cm eni, 40 cm boyu ile geniş bir alanda rahatlıkla kullanabileceğiniz Klasse Classic Mouse Pad, yıpranmaya ve soyulmaya karşı yüksek dayanıklığa sahip. Hem optik hem de lazer sensör kullanan mouse'ların kullanımı için ideal olan bu ürünün 189 TL fiyatı bulunuyor. Ayrıca masa ile temas eden yüzeyleri, kaydırma yapmayan materyallerden üretilmiş. Böylelikle uzun süreli kullanımlarda kaydırma problemi yaşamazsınız.

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Hem ses kalitesi hem de konforu ile ön planda yer alan JBL Quantum 100 Oyuncu Kulaklığı, hafif kafa bandı ve hafızalı köpük kulak yastıkları sayesinde rahatsızlık duymadan kullanabilmenize imkan tanır. Sesinizin net bir şekilde iletilmesini sağlayan bir mikrofonu bulunan bu ürün, 799 TL fiyatı baz alındığında oldukça uygun bir seçenek olabilir.

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2.4 GHz kablosuz bağlantı özelliği sayesinde neredeyse hiç gecikme yaşamadan keyif dolu bir oyun deneyimi yaşayabileceğiniz Logitech G F710 Kablosuz Gamepad, çift titreşimli bildirim moturuna sahip. Birçok oyunu oynarken hem kolaylık hem de daha çok zevk almanıza yardımcı olacak bu ürün, 1.169 TL fiyatla satılıyor.

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Sizler için sıfırdan bir oyuncu odasını düzenlediğimiz bu sisteme toplamda 43.077 TL fiyat ile sahip olabilirsiniz.

''Fiyatlar, içerik yayına girdiği tarihte düzenlenmiştir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.''

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