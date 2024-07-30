Amazon'da oyun kategorisinde en çok tercih edilen, aynı zamanda internette adından oldukça söz ettiren ürünleri sizler için listeledik.

Oyun deneyiminizi artıracak, daha konforlu vakit geçirmenizi sağlayacak ve performansınızı bir üst seviyeye çıkarabilecek olan oyuncu ekipmanları arasından en çok satın alınan ürünleri sizler için listeledik.

Bu ürünlerden oluşan listemizde Xbox oyun kumandasından direksiyon setine kadar birçok ürün bulunuyor. Gelin bu listeye hep beraber bakalım.

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En çok satan ürünler;

1TB SSD depolama kapasitesi ile gelen Sony Playstation 5 Oyun Konsolu, dijital oyunları tercih edenler için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

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8,500 DPI'ye kadar ayarlanabilir hassasiyet sunan SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse, 60 milyon tıklama ömrü ile karşımıza çıkıyor. Oyun makroları ve kısayollar için programlanabilir düğmelere sahip olan bu ürün, kullananlar tarafından tam bir fiyat performans ürünü olarak değerlendiriliyor.

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Yüksek ses kalitesi ve hafif yapısı ile dikkatleri üzerine çeken HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı, arka plan gürültüsünü azaltarak sesleri temiz bir şekilde ileten mikrofonu ile öne çıkıyor. Ayrıca kafa bandında ve kulak yastıklarında kullanılan özel HyperX hafızalı yumuşak köpükleri sayesinde, uzun süreli kullanımlarda herhangi bir rahatsızlık yaşamamanıza yardımcı oluyor.

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Yüzeyi, optik ve lazer sensörler için optimize edilmiş olan SteelSeries Qck+ Large Gaming Mousepad, yaptığınız tüm hassas hareketleri anında algılar. Alt yüzeyi kaymaz kauçuk malzeden yapılmış olan bu ürün, dayanıklı yapısı ile uzun yıllar boyunca kullanılabilir.

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Aynı anda iki adede kadar kontrol cihazını şarj edebilen Sony PlayStation 5 Dualsense Sarj İstasyonu, birden fazla kontrol cihazı kullananlar için ideal bir seçenek olabilir.

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IP32 sertifikası sayesinde su dökülmelerine karşı dayanıklı olan Steelseries Apex 3 Oyuncu Klavyesi, oyun severlerin en çok tercih ettiği klavyeler arasında yer alıyor. Yumuşak ve sessiz tuş hareketleri, hızlı tepki süresi ile yaptığınız tüm işlemlerde konfor sağlayacak olan bu ürün, kontrol edilebilir multimedia tuşlarıyla da oldukça beğeniliyor.

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PlayStation 3-4-5 ve bilgisayarlar ile uyumlu olarak çalışabilen Logitech G G29, size gerçek bir araba kullanma hissiyatını sağlayarak farklı bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacak.

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Oyuncular, içerik üreticileri ve yayıncılar için özel olarak tasarlanmış olan HyperX QuadCast S HMIQ1S-XX-RG/G Oyuncu Mikrofonu, kişisel stilinizi yansıtmanıza olanak sağlayacak RGB aydınlatma efektleri ile karşımıza çıkıyor. Sağlam ve uzun ömürlü olmasını sağlayan metal bir gövdesi bulunan bu üründe, dört farklı ses yakalama modu bulunuyor.

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Oyun sırasında konfor ve kolay kontrol için iyileştirilmiş geometrik yüzeylere sahip olan Xbox Controller Sundown Kablosuz Oyun Kumandası, ergonomik tasarımı sayesinde en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

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Oyun oynarken kulak üstü kulaklık yerine kulak içi kulaklık arayanlar için oldukça iyi bir seçenek olabilecek olan JBL Quantum 50 Oyuncu Kulaklığı, tam bir fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kulaklık üzerinde, ses seviyesini kontrol etmek ve mikrofonu sessize almak için yerleşik düğmeler de bulunuyor.

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