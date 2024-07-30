22 temmuzda başlayan ve 31 temmuza kadar devam eden Hepsigamer yaz indirimleri kapsamında mouse’dan oyuncu koltuğuna, monitörden oyuncu bilgisayarına pek çok marka ve kategoride oyunculara özel fırsatlar ve indirimler var.
Siz de bu indirimlerden yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak birbirinden farklı ürünlerdeki indirimleri görebilirsiniz.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İndirimde alabileceğiniz ürünler:
- Logitech G F310 4 Tuşlu D-Pad ile Kablolu Gamepad
- Casper Excalibur M.E238FIF-D 23.8" Full HD Monitör
- MSI GG GM08 Clutch Optik Oyuncu Mouse
- Logitech G G102 LIGHTSYNC Kablolu Oyuncu Mouse
- Xdrive 15'li Profesyonel Oyuncu Koltuğu
- Xprime Markus Rgb Ledli Oyuncu Masası
- Microsoft Series S 512GB Oyun Konsolu + 3 Ay Gamepass Ultimate
- GameBooster GB-2418CF 23.6" Curved Gaming Monitör
- Asus TUF Gaming M3 Gen II Aura Sync RGB Oyuncu Mouse
- Casper Excalibur G870.1245-BFA0X-B 15.6" Bilgisayar
Logitech G F310 4 Tuşlu D-Pad ile Kablolu Gamepad
- Bağlantı Özellikleri: USB
- Özel 4 Düğmeli D-PAD
- Kablo Uzunluğu: 180 cm
- Sistem Uyumu: Windows 10, Windows 8, 7 veya Vista
Listemizin ilk sırasında oyun oynarken rahatlığından da ödün vermek istemeyenler için bir ürün bulunuyor. Logitech F310 gamepad, Steam Big Picture özelliğiyle uyumlu olduğu için Steam oyun kütüphanenize erişmenize imkân tanıyor. Böylece yattığınız yerden bile oyun oynayabiliyorsunuz. Ayrıca ürünün 4 yönlü D-pad’i de onu öne çıkaran özellikleri arasında.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Casper Excalibur M.E238FIF-D 23.8" Full HD Monitör
- Vesa Uyumluluğu: Var
- Boyutlar: 390 x 361 x 117mm
- Sync Teknolojisi: G-Sync (DP) + FreeSync (DP)
- Parlaklık (cd/m): 300 cd
- Çözünürlük (max): 1920 x 1080
- Renk Sayısı: 16,7 Milyon
- Ekran Büyüklüğü (İnç): 23,8 inç
- AMD FreeSync ve NVIDIA® G-SYNC® Teknolojileri
Oyuncuların vazgeçilmezlerinden biri de monitörler. 23.8 inç büyüklüğünde ve 200Hz yenileme hızı ile dikkat çeken bir monitör olan Casper Excalibur M.E238FIF-D, hızlı IPS panel teknolojisi ile akıcı ve canlı görüntüler sunuyor. Daha fazla monitör çeşidi görmek isterseniz buraya tıklayarak Hepsigamer indirimleri kapsamındaki ürünleri görebilirsiniz.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
MSI GG GM08 Clutch Optik Oyuncu Mouse
- 10 milyon+ tıklamaya dayanıklı
- 4200 DPI’a kadar çözünürlük
- Yüksek kesinliğe sahip kaydırma tekerleği
- Dahili ayarlanabilir ağırlık sistemi
- Çokgen yapıya sahip yan düğmeler
- LED ışıklandırma
4200 DPI'a kadar ayarlanabilir hassasiyet seviyesi ve 10 milyon tıklamaya kadar dayanıklı GG GM08 Clutch Optik Oyuncu Mouse’u RGB aydınlatma seçenekleri ile görsel açıdan da dikkat çekiyor. Oyunlarda daha hızlı nişan almak istiyorsanız bu mouse’a bir göz atabilirsiniz. Buraya tıklayarak kendinize uygun farklı modellerdeki mouseları inceleyebilirsiniz.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Logitech G G102 LIGHTSYNC Kablolu Oyuncu Mouse
- Bağlantı: Kablolu
- Aydınlatma: Var
- Tuş Sayısı: 6
- DPI: 8000 DPI
Listemizin indirime giren ikinci mouse’u Logitech G G102 LIGHTSYNC Kablolu Oyuncu Mouse. LIGHTSYNC RGB ile yaklaşık 16,8 milyon renkten istediğinizi programlayabileceğiniz bu Mouse, 200-8.000 DPI arasında ayarlanabilir hassasiyete sahip. Ayrıca G102'yi yanınıza aldığınızda ayarlarınız da sizinle gelir. Logitech G HUB'i kullanarak tercihlerinizi yerleşik belleğe kaydettiğinizde yazılım yüklemeye ya da ayarlarınızı yeniden yapılandırmaya gerek kalmadan başka bir bilgisayarda kullanabilirsiniz.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Xdrive 15'li Profesyonel Oyuncu Koltuğu
- Yüksek Yoğunluklu PU Sünger
- Ayarlanabilir Boyun & Bel Yastıkları
- 4 Class Amortisör, Metal Ayak ve Güçlendirilmiş Tekerlek
- AeroTex Pro® Deri Teknolojisi® İle Nefes Alabilir, Cilt Dostu, Aşınmaya Dayanaklı, Kolay Temizlenebilir Özel Deri Teknolojisi
Uzun saatler bilgisayar başında kalanlardansanız oyuncu koltuklarının önemini biliyorsunuzdur. Xdrive’ın bu koltuğunun ayarlanabilir bel ve boyun yastıkları ile ayarlanabilir kolçakları sayesinde boynunuza ya da belinize dengeli bir destek sağlayabilirsiniz.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Xprime Markus Rgb Ledli Oyuncu Masası
XPrime Markus RGB ledli Oyuncu Masası, 115 cm genişlik, 64 cm derinlik ve 78 cm yükseklik ölçülerine sahip orta boy bir oyun masası diyebiliriz. Siyah MDF üst yüzeyi, game ped gereksinimini ortadan kaldırırken masayı yalnızca nemli bir bezle temizlemek yeterli olacaktır. Ayrıca kasa masanın altına yerleştirildi takdirde buraya üç monitör sığabilir.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Microsoft Series S 512GB Oyun Konsolu + 3 Ay Gamepass Ultimate
- İşlemci Markası: Zen 2 CPU AMD®
- İşlemci Hızı: 3,6 GHz
- İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Çekirdek
- Disk Kapasitesi: 512 GB SSD
- Grafik İşlemci: RDNA 2 GPU
- Ram Tipi: DDR6
- Video Çözünürlüğü: 2560 x 1440 (2K)
Özel olarak tasarlanmış AMD işlemci ve RDNA 2 mimarisi sayesinde Xbox Series S, yüksek çözünürlükte grafikler ve hızlı yükleme süreleri sunuyor. Bununla birlikte Xbox Game Pass aboneliği ile yüzlerce oyun arasından seçim yapabilir ve Xbox Live Gold ile çevrimiçi çok oyunculu oyunlara katılabilirsiniz.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
GameBooster GB-2418CF 23.6" Curved Gaming Monitör
- Çözünürlük (max): 1920 x 1080
- Tepki Süresi: 1 ms
- Yenileme Hızı (Hz): 180 Hz
- Renk Sayısı: 16,7 Milyon
- Ekran Büyüklüğü (İnç): 23,6 inç
- Sync Teknolojisi: G-Sync + FreeSync
- Flicker free teknolojisi: Flicker free teknolojisi, görüntüdeki titremeyi ortadan kaldırarak göz yorgunluğunu azaltır.
GameBooster monitörün 23.6 inç boyutundaki kavisli ekranı, oyunculara daha geniş bir görüş açısı sunuyor. 180Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi ile hızlı ve akıcı oyun performansı vaat eden monitörün VA panel teknolojisi, canlı renklerle yüksek kaliteli görüntüler sunuyor.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Asus TUF Gaming M3 Gen II Aura Sync RGB Oyuncu Mouse
- 8000 DPI Çözünürlük
- 200 IPS Maksimum Hız
- 30G Maksimum İvmelenme
- 59 gram
- IP56 suya ve toza karşı dayanıklı koruyucu kaplama
- Antibacterial Guard
- 60 milyon tıklama ömrü
Hafifliğiyle dikkat çeken Asus TUF Gaming M3 Gen II Aura Sync RGB Oyuncu Mouse, 8000 DPI sensörüne ve 60 milyon tıklama ömrüne sahip bir model. Ayrıca ürünün ekstra iki yan düğmesi, bir adet tıklanabilir kaydırma tekerleği ve DPI düğmesi, farklı oyun türleri için özel ayarlar yapmanıza olanak veriyor.
Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Casper Excalibur G870.1245-BFA0X-B 15.6" Bilgisayar
- İşlemci: Intel Core i5-12450H
- RAM: 16 GB DDR4
- Depolama: 1 TB SSD
- Ekran: 15.6 inç Full HD (1920 x 1080) IPS, 144 Hz yenileme hızı
- Grafik Kartı: Nvidia GeForce RTX 4050, 6 GB GDDR6
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- Ağırlık: 2-4 kg
İndirimdeyken kaçırmamanız gereken son ürünümüz de tabii ki bir oyun bilgisayarı. Casper Excalibur G870, Intel Core i5-12450H işlemciye, 16 GB RAM'e ve 1 TB SSD depolama kapasitesine sahip. Ayrıca bilgisayarın Nvidia GeForce RTX 4050 grafik kartı, yüksek FPS değerleri almanıza sağlıyor. 15.6 inç Full HD IPS ekranı ve 144 Hz yenileme hızına sahip bu ürün özellikle oyuncuların dikkatini çekebilecek bir bilgisayar. Daha fazlası için buraya tıklayabilir ve Hepsigamer indirimlerinden yararlanabilirsiniz.
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