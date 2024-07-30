Hepsiburada’da oyuncuların yüzünü güldürecek Hepsigamer indirimleri 22 Temmuz'da başlamıştı.

22 temmuzda başlayan ve 31 temmuza kadar devam eden Hepsigamer yaz indirimleri kapsamında mouse’dan oyuncu koltuğuna, monitörden oyuncu bilgisayarına pek çok marka ve kategoride oyunculara özel fırsatlar ve indirimler var.

Siz de bu indirimlerden yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak birbirinden farklı ürünlerdeki indirimleri görebilirsiniz.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bağlantı Özellikleri: USB

Özel 4 Düğmeli D-PAD

Kablo Uzunluğu: 180 cm

Sistem Uyumu: Windows 10, Windows 8, 7 veya Vista

Listemizin ilk sırasında oyun oynarken rahatlığından da ödün vermek istemeyenler için bir ürün bulunuyor. Logitech F310 gamepad, Steam Big Picture özelliğiyle uyumlu olduğu için Steam oyun kütüphanenize erişmenize imkân tanıyor. Böylece yattığınız yerden bile oyun oynayabiliyorsunuz. Ayrıca ürünün 4 yönlü D-pad’i de onu öne çıkaran özellikleri arasında.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Vesa Uyumluluğu: Var

Boyutlar: 390 x 361 x 117mm

Sync Teknolojisi: G-Sync (DP) + FreeSync (DP)

Parlaklık (cd/m): 300 cd

Çözünürlük (max): 1920 x 1080

Renk Sayısı: 16,7 Milyon

Ekran Büyüklüğü (İnç): 23,8 inç

AMD FreeSync ve NVIDIA® G-SYNC® Teknolojileri

Oyuncuların vazgeçilmezlerinden biri de monitörler. 23.8 inç büyüklüğünde ve 200Hz yenileme hızı ile dikkat çeken bir monitör olan Casper Excalibur M.E238FIF-D, hızlı IPS panel teknolojisi ile akıcı ve canlı görüntüler sunuyor. Daha fazla monitör çeşidi görmek isterseniz buraya tıklayarak Hepsigamer indirimleri kapsamındaki ürünleri görebilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10 milyon+ tıklamaya dayanıklı

4200 DPI’a kadar çözünürlük

Yüksek kesinliğe sahip kaydırma tekerleği

Dahili ayarlanabilir ağırlık sistemi

Çokgen yapıya sahip yan düğmeler

LED ışıklandırma

4200 DPI'a kadar ayarlanabilir hassasiyet seviyesi ve 10 milyon tıklamaya kadar dayanıklı GG GM08 Clutch Optik Oyuncu Mouse’u RGB aydınlatma seçenekleri ile görsel açıdan da dikkat çekiyor. Oyunlarda daha hızlı nişan almak istiyorsanız bu mouse’a bir göz atabilirsiniz. Buraya tıklayarak kendinize uygun farklı modellerdeki mouseları inceleyebilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bağlantı: Kablolu

Aydınlatma: Var

Tuş Sayısı: 6

DPI: 8000 DPI

Listemizin indirime giren ikinci mouse’u Logitech G G102 LIGHTSYNC Kablolu Oyuncu Mouse. LIGHTSYNC RGB ile yaklaşık 16,8 milyon renkten istediğinizi programlayabileceğiniz bu Mouse, 200-8.000 DPI arasında ayarlanabilir hassasiyete sahip. Ayrıca G102'yi yanınıza aldığınızda ayarlarınız da sizinle gelir. Logitech G HUB'i kullanarak tercihlerinizi yerleşik belleğe kaydettiğinizde yazılım yüklemeye ya da ayarlarınızı yeniden yapılandırmaya gerek kalmadan başka bir bilgisayarda kullanabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yüksek Yoğunluklu PU Sünger

Ayarlanabilir Boyun & Bel Yastıkları

4 Class Amortisör, Metal Ayak ve Güçlendirilmiş Tekerlek

AeroTex Pro® Deri Teknolojisi® İle Nefes Alabilir, Cilt Dostu, Aşınmaya Dayanaklı, Kolay Temizlenebilir Özel Deri Teknolojisi

Uzun saatler bilgisayar başında kalanlardansanız oyuncu koltuklarının önemini biliyorsunuzdur. Xdrive’ın bu koltuğunun ayarlanabilir bel ve boyun yastıkları ile ayarlanabilir kolçakları sayesinde boynunuza ya da belinize dengeli bir destek sağlayabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

XPrime Markus RGB ledli Oyuncu Masası, 115 cm genişlik, 64 cm derinlik ve 78 cm yükseklik ölçülerine sahip orta boy bir oyun masası diyebiliriz. Siyah MDF üst yüzeyi, game ped gereksinimini ortadan kaldırırken masayı yalnızca nemli bir bezle temizlemek yeterli olacaktır. Ayrıca kasa masanın altına yerleştirildi takdirde buraya üç monitör sığabilir.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İşlemci Markası: Zen 2 CPU AMD®

İşlemci Hızı: 3,6 GHz

İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Çekirdek

Disk Kapasitesi: 512 GB SSD

Grafik İşlemci: RDNA 2 GPU

Ram Tipi: DDR6

Video Çözünürlüğü: 2560 x 1440 (2K)

Özel olarak tasarlanmış AMD işlemci ve RDNA 2 mimarisi sayesinde Xbox Series S, yüksek çözünürlükte grafikler ve hızlı yükleme süreleri sunuyor. Bununla birlikte Xbox Game Pass aboneliği ile yüzlerce oyun arasından seçim yapabilir ve Xbox Live Gold ile çevrimiçi çok oyunculu oyunlara katılabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çözünürlük (max): 1920 x 1080

Tepki Süresi: 1 ms

Yenileme Hızı (Hz): 180 Hz

Renk Sayısı: 16,7 Milyon

Ekran Büyüklüğü (İnç): 23,6 inç

Sync Teknolojisi: G-Sync + FreeSync

Flicker free teknolojisi: Flicker free teknolojisi, görüntüdeki titremeyi ortadan kaldırarak göz yorgunluğunu azaltır.

GameBooster monitörün 23.6 inç boyutundaki kavisli ekranı, oyunculara daha geniş bir görüş açısı sunuyor. 180Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi ile hızlı ve akıcı oyun performansı vaat eden monitörün VA panel teknolojisi, canlı renklerle yüksek kaliteli görüntüler sunuyor.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8000 DPI Çözünürlük

200 IPS Maksimum Hız

30G Maksimum İvmelenme

59 gram

IP56 suya ve toza karşı dayanıklı koruyucu kaplama

Antibacterial Guard

60 milyon tıklama ömrü

Hafifliğiyle dikkat çeken Asus TUF Gaming M3 Gen II Aura Sync RGB Oyuncu Mouse, 8000 DPI sensörüne ve 60 milyon tıklama ömrüne sahip bir model. Ayrıca ürünün ekstra iki yan düğmesi, bir adet tıklanabilir kaydırma tekerleği ve DPI düğmesi, farklı oyun türleri için özel ayarlar yapmanıza olanak veriyor.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İşlemci: Intel Core i5-12450H

RAM: 16 GB DDR4

Depolama: 1 TB SSD

Ekran: 15.6 inç Full HD (1920 x 1080) IPS, 144 Hz yenileme hızı

Grafik Kartı: Nvidia GeForce RTX 4050, 6 GB GDDR6

İşletim Sistemi: FreeDOS

Ağırlık: 2-4 kg

İndirimdeyken kaçırmamanız gereken son ürünümüz de tabii ki bir oyun bilgisayarı. Casper Excalibur G870, Intel Core i5-12450H işlemciye, 16 GB RAM'e ve 1 TB SSD depolama kapasitesine sahip. Ayrıca bilgisayarın Nvidia GeForce RTX 4050 grafik kartı, yüksek FPS değerleri almanıza sağlıyor. 15.6 inç Full HD IPS ekranı ve 144 Hz yenileme hızına sahip bu ürün özellikle oyuncuların dikkatini çekebilecek bir bilgisayar. Daha fazlası için buraya tıklayabilir ve Hepsigamer indirimlerinden yararlanabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada'dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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