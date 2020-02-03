Masomo'nun Bu Yıl Çıkacak Basketbol Oyunundan İlk Detaylar

GIST 2020’ye katılım gösterenlerden biri de kurucumuz ve aynı zamanda Masomo’nun CEO’su İbrahim Akman’dı. Onunla çok merak edilen yeni basketbol oyunu hakkında konuştuk. Detaylar haberimizde.

İstanbul’da düzenlenen GIST 2020 kapsamında, oyun geliştiricilerine özel GIST DC paneline katıldık. Panelin katılımcıları arasında, geçtiğimiz yıl Miniclip ile büyük bir birleşme yaparak Türkiye’nin en değerli oyun girişimlerinden biri olan kardeş şirketimiz Masomo da bulunuyordu. Konferansın hemen ardından kurucumuz ve Masomo CEO’su İbrahim Akman ile şu anda üzerinde çalıştıkları, resmi adı henüz kesinleşmeyen basketbol oyununu konuştuk.

Kafa Topu 2 ile dünyaya açılan Masomo, hatırlarsanız geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük mobil oyun şirketlerinden Miniclip ile birleşme yaşamış, hemen ardından yeni projelerini gerçekleştireceği yeni bir ofise taşınmıştı. Günden güne genişleyen ve şimdilerde 75 kişi olan Masomo ekibi, yaklaşık 100 milyon indirmeye ulaşan Kafa Topu 2 üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda bu yıl içinde, Kafa Topu ekolünü sürdürecek Basketbol oyunu ile çıkış yapacaklar.

Bilirsiniz, konuyu kaynağından öğrenmeyi severiz. Bu nedenle hazır GIST 2020’ye gitmişken, geliştiriciler konferansına konuşmacı olarak katılan kurucumuz ve Masomo CEO’su İbrahim Akman ile bir araya geldik. Kendisine bu kez global bir proje olan basketbol oyunu hakkında önemli sorular yönelttik. Lafı daha fazla uzatmadan, röportaja geçelim.

Basketbol oyununun mekaniği Kafa Topu ile aynı olmayacak:

Atacan: Basketbol oyunu, Kafa Topu 2’den farklı olarak neler sunacak?

İbrahim Akman: Güzel soru, aslında insanların gözünde Kafa Topu’ndan sonra basketbol oyunu yapıyoruz dediğimizde “Top potaya nasıl atılacak, kafayla mı atılacak” gibi çok benzer bir konsept canlanıyor. Aslında bundan biraz sıyrılmaya çalışıyoruz, gerçekten birebir sokak basketbolu tarzında bir oyun yaratmak istiyoruz ve insanların gözündeki iki oyunun benzer olacağı algısını yıkmayı hedefliyoruz.

O yüzden mekanik olarak Kafa Topu’ndan farklı, tabii ki benzer yanları da var ancak oyun keyfi ve oynanış olarak çok daha farklı bir deneyim sunuyor. Odaklandığımız önemli konulardan birisi oynanışın Kafa Topu’na benzememesi. Hani şeytanın aklına gelmez derler ya; “Ne yapıyorsunuz? Aynısının basketi olmuş” değil. Daha farklı bir hissiyat olacağını temin edebilirim.

Kafa Topu 2 neredeyse 100 milyon indirmeye ulaştı. Basketbol için hedef en az 250 milyon indirme:

Batuhan: Kafa Topu 2, Dünya çapında yaklaşık 90 milyon+ indirmeye ulaştı, basketbol oyunu için hedefiniz nedir?

İbrahim Akman: Kafa Topu 2’yi ilk piyasaya sürerken ve hatta çıkmadan önce hedefimizin 100 milyon olduğunu söylemiştim. Zaten şu anda da 90 milyon+ gibi bir sayıdayız, yakın bir süreçte 100 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Basketbol oyunu için ise en az 250 milyon indirme sayısı gibi bir hedefimiz var.

Türkiye’de TBF, ABD’de NBA ile anlaşma yapılabilir:

Batuhan: Basketbol oyununa da Kafa Topu 2’de olduğu gibi Dünya Kupası ve benzeri küresel etkinlikler dahil edilecek mi?

İbrahim Akman: Futbol ile basketbolun kitlesi bile çok farklı zaten. Hem büyüme aşamasında yapacağımız reklam çalışmaları ile hem de ondan sonra basketbolun dahil olduğu büyük etkinlikler ile ilgili kapsamlı planlarımız var. Tabii bunları konuşmak için çok erken ama Türkiye’de Türkiye Basketbol Federasyonu, ABD’de NBA gibi önemli işbirlikler için uzun vadeli planlar yapıyoruz.

Zaten rekabet arttığı için artık eskisi gibi kolay değil bu konular. Bu işlerde biraz daha fark yaratacak, ses getirecek işler yapacağız. Kafa Topu’nda öğrendiklerimizin üstüne koyarak devam edeceğimiz için bizi ileri götüreceğine inanıyoruz.

Basketbol oyunu aklımızda Miniclip’ten önce de vardı:

Atacan: Basketbol oyunu fikri Miniclip ile yapılan anlaşma sonrasında mı ortaya çıktı?

İbrahim Akman: Aslında Miniclip’in anlaşma sürecindeki bakış açısı sadece Kafa Topu özelinde değildi. Kafa Topu başarılı bir oyundu, gidebileceği uzun bir yol vardı ama finalde “Masomo bundan sonra ne yapabilir?” sorusuyla devam etmeye çalıştılar.

Bu plan içinde büyüme stratejimiz, basketbol oyunun nasıl olabileceği ve yeni ofise geçtikten sonra üçüncü oyunu yapabilir miyiz gibi konular vardı. Yoksa bence tek oyun üzerinden bir şirket satmak oldukça zor. Mutlaka ekibin işlerini ve gelecek işler için potansiyellerini görüp yatırım yaparlar ki en azından bu şirket önlerindeki 3-4 sene içerisinde üretmeye devam edebilsin. Sonuç olarak böyle bir oyun planımız zaten vardı, görüşmeler sonucunda onlar da beğenip dahil oldular.

Oyunun adı aslında “Basketbol” olmayacak:

Batuhan: Oyunun ismi dümdüz ‘Basketbol’ mu olacak?

İbrahim Akman: Şu anda kod adı gibi bu Basketbol ismi, direkt basketbol olmayacağı kesin tabii ki :) İsim için %90 bir karara ulaştık ama şu anda marka tescili işlemleri hala devam ediyor. Bu yüzden çok dillendiremiyoruz ama tabii ki dümdüz basketbol olmayacak, global bir isim olmasını amaçlıyoruz.

Türk oyuncular, bu yıl Haziran - Temmuz aylarında Basketbol’u oynayabilecek:

Batuhan: Oyunun çıkış tarihi belli mi?

İbrahim Akman: Global çıkış tarihini Haziran - Temmuz ayı gibi öngörüyoruz ama bu işler pek belli olmayabiliyor :) Türk oyuncular oyuna Haziran-Temmuz gibi erişebiliyor olacak büyük ihtimalle.

Batuhan: Açık veya Kapalı Beta süreci düşünüyor musunuz?

İbrahim Akman: Soft-launch zaten aslında bir nevi açık Beta gibi oluyor ama kapalı Beta için de ufak ufak çalışmalarımız var. Öyle bir şey olursa zaten öncesinde Türkiye’den oyunculara bilgi veririz Webtekno üzerinden.

Oyun sektöründe çalışmak için sadece yazılımcı olmaya gerek yok:

Atacan: İnsanların kafasında oyun sektöründe çalışabilmek için geliştirici olmak gerekiyor gibi bir algı var, Masomo’ya geliştirici olmadan da girmenin yolları var mıdır?

İbrahim Akman: Güzel bir soru daha. Ben bir Game Developer değilim, bir tasarımcı da değilim. Aslında ben de sadece bir oyuncu olarak işe başlayan bir insanım. Ben işin işletme tarafına geçtim, şu an aslında olaya Product Manager olarak dahil oldum. Şirkette size 10’dan fazla birim sayabilirim: Bunun test birimi ayrı, Live-Ops’u ayrı, Support’u ayrı, Ürün Yöneticisi ayrı, Marketing ayrı, Tasarım birimi ayrı... Yani birçok farklı meslek dalı var ve bu yüzden işin sadece yazılımdan ibaret olduğunu düşünmek biraz sığ kalır. Önemli olan kendimizi geliştirebileceğimiz yeteneklerimizin üzerine gidip uzun vadede bu işin ucundan tutmaya çalışmak. Bunun en basit yolu da GIST gibi etkinliklere katılıp bu camiayı anlamak, ayrıca network yapmak da oldukça önemli. Daha sonrasında uygun bir yerde staj yapmak ve olayın içine dahil olmak birçok şeyi hızlandırır.

Masomo'nun basketbol oyunu üzerindeki çalışmaları son hızda devam ediyor. Oyun hakkındaki tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere, oyunla kalın.