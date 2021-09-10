Masterchef'te Fırına 35 Dilim Giren Baklava 42 Dilim Olarak

Televizyonda gördüğümüz neredeyse her şeyin kurgu olduğunu bilsek de bazen ekiplerin ufak hataları komik sonuçlar doğurabiliyor. Buna güzel bir örnek de Masterchef'te yaşandı. Fırına 35 dilim olarak giren baklavalar, piştikten sonra 42 dilim olarak çıktı.

Televizyon ekranlarında karşımıza çıkan neredeyse her programın bir kurgu olduğunu anlamak için aslında pek de kanıta ihtiyaç yok. Bütçeleri olan, sabit bir yayın programına sahip, yakalaması gereken bir reyting olan bu programlar tabii ki işlerini şansa bırakmıyor; arkada çalışan koca bir ekip tarafından yazılıp yönetiliyorlar. Çekimler tekrar tekrar yapılıyor; aynı sahne bazen iki gün üst üste kuruluyor, hal böyle olunca da aksaklıklar ve hatalar kaçınılmaz oluyor.

Ama tabii ki nasıl ki bir dizinin bir sahnesindeki olmayacak bir dikkatsizlik ya da bir hata dikkat çekebiliyorsa aynı durum programlar için de geçerli. Ülkemizin en popüler programlarından biri olan Masterchef de bu türden ufak bir hata, komik bir sonuçla karşımıza çıktı. Programda hazırlanan bir tepsi baklavada dilimler piştikten sonra arttı.

Saydık, 35 dilim:

Programda ekibin birlikte baklava yaptığı bir sahnede baklavalar özenle dilimleniyor, hatta dilimlerken ufak bir hesaplama da yapıyorlar. Henüz pişmemişken dilimlenen baklava 35 dilime bölünüp bir güzel fırına veriliyor. Sonra şerbetlenmek üzere fırından çıkan nar gibi kızarmış baklavalar, 42 dilim olarak çıkıyor.

Baklavaların Nasreddin Hoca fıkrasından fırlamış gibi çoğaldığı videoya göz atmak isterseniz; aşağıdaki videoda 14:11'deki ve 16:30'daki sahnelere göz atabilirsiniz.