Matematik Sorularınızı Microsoft Math ile Çözebileceksiniz

ABD’li yazılım ve teknoloji devi Microsoft, özellikle matematik dersinde sorunlar yaşayan öğrencilerin oldukça işine yarayacak bir uygulama yayınladı. Microsoft Math adlı uygulamayla birçok matematik sorusunu çözebilir, soruların çözümlerini adım adım görebilirsiniz.

Günümüzde gerek büyük teknoloji şirketleri gerekse bağımsız geliştiriciler olsun günlük aktivitelerimizi kolaylaştıracak birçok uygulama geliştiriyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de Microsoft tarafından geliştirildi.

ABD’li yazılım ve teknoloji devi, öğrencilerin matematik sorularını çözmelerinde yardımcı olacak bir uygulama ortaya koydu. Şirketin Microsoft Math adını verdiği uygulama, matematik deneyiminizi geliştirmeye yarayacak birçok özelliği içerisinde barındırıyor.

Microsoft Math

Microsoft Math uygulamasıyla, matematik sorularınızı yazarak ya da çizerek çözüme ulaşabilirsiniz. Photomath uygulamasıyla benzerlikler gösteren Microsoft Math ile isterseniz yazıcıdan çıkan isterseniz de el yazısı ile kurulan denklemlerin çözümüne ulaşabiliyorsunuz.

Uygulamayla; basit, cebir öncesi, cebir, dört işlem, trigonometri, sayı teorisi, olasılık, hacim, yüzey alanı, temel kalkülüs ve istatistik problemlerini çözebilirsiniz. Uygulama, ayrıca problemlerin çözümünü adım adım gösterebiliyor.

Uygulama, içerisinde denklemlerin yer aldığı problemler için grafikler oluşturarak sonucu görsel olarak görmenize de yardımcı oluyor. Microsoft Math, eğitmen videoları şeklinde fazladan öğrenme materyalleri dahi sunabiliyor. Uygulama, matematik öğrenmeyi bir kabus olmaktan çıkaracak gibi duruyor.

Uygulamanın desteklediği diller arasında İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, Hinduca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça, İspanyolca gibi birçok dil bulunsa da ne yazık ki henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor. Ancak Microsoft gibi devasa bir şirketin yakın zaman içerisinde daha fazla dil desteği sunması da gayet muhtemel.

Ancak uygulamayı İngilizce olarak da kullanabilirim diyenlerdenseniz Microsoft Math, sınavlara hazırlanmanızda ve tam olarak anlayamadığınız konuları öğrenmenizde oldukça faydalı olacaktır.