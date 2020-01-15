Microsoft Chromium Edge Tarayıcısının Kararlı Sürümü Çıktı

Microsoft’un bir süredir üzerinde çalıştığı Chromium Edge tarayıcısının kararlı sürümü söz verildiği gibi bugün yayınlandı. Google Chrome ile aynı motor tarafından desteklenen yeni tarayıcı, Windows ve Mac platformları için resmi olarak piyasaya sürüldü.

Microsoft, eski Windows işletim sistemlerindeki Internet Explorer isimli internet tarayıcısının kötü imajını toparlayabilmesi için Windows 10 işletim sistemi ile birlikte Edge isimli tarayıcısını varsayılan tarayıcı olarak piyasaya sürmüştü ancak bu tarayıcı da Explorer gibi pek de başarılı olamamıştı. Bunun sebebi, Microsoft’un geliştirdiği tarayıcıların sektörün önde gelen isimleri olan Google Chrome ve Mozilla Firefox gibi tarayıcılardan oldukça geri kalmasıydı. Internet Explorer da Edge de özellik ve performans bakımından popüler isimlerden geride kalıyordu.

Şirket, pek bir ilerleme kaydedemediği internet tarayıcısı kısmında başka bir şey denemeye karar verdi ve Chromium tabanlı Edge üzerinde çalışmaya başladı. Aylardır üzerinde çalışılan yeni tarayıcı, Google Chrome ile aynı motor tarafından desteklenen ve Chromium kaynak kodlarını kullanan bir tarayıcı oldu. Bu şekilde Microsoft, Google Chrome ve Mozilla Firefox gibi bilindik isimlerle rekabet edebilecek daha iyi bir tarayıcı oluşturmayı başardı.

Daha hızlı, daha performanslı, daha fazla özelliğe sahip:

Microsoft, Edge’i Windows 10 ile ilk yayınladığında kendi EdgeHTML tarayıcı yapısını kurmaya çalışmıştı ancak sektörü domine eden Google Chrome ile rekabet edememişti. 2018 yılında bu durumu tersine çevirmek için açık kaynak kodlu Chromium motoruna geçiş yaptığını duyuran Microsoft, bugün bir süredir geliştirme sürecinde olan yeni tarayıcısı Chromium Edge’in kararlı sürümünü piyasaya sürdü.

Eski Edge’e göre içerisinde çok daha fazla özellik barındıran Chromium tabanlı Edge, aynı zamanda çok daha ileri düzeyde bir performans sergiliyor. Chromium sayesinde daha hızlı bir yapı elde eden Edge, aynı zamanda çok daha güvenli bir hale getirildi. Tarayıcı, eski internet uygulamalarını çalıştırabilmesi amacıyla içerisinde Internet Explorer modunu da barındırıyor. Microsoft, internet tarayıcısında henüz yayınlanmayan özellikler olduğunu ve altı ila sekiz hafta içerisinde yeni özelliklerin tarayıcıya ekleneceğini belirtti. Yeni tarayıcının indirme sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.