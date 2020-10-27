Mayalar, 2000 Yıl Önce Su Arıtma Sistemleri Geliştirmişler

Bilim insanları, Maya Uygarlığı ile ilgili yeni bir keşif yaptılar. Guatemala'da yapılan keşif, 2000 yıl önce yaşayan Mayaların, su arıtmak için doğal maddeler kullandıklarını gösteriyor. İşin daha da ilginç yanı, Mayaların su arıtmak için kullandıkları sistem, bugün Avrupa'da kullanılmaya devam ediyor.

Guatemala'da bulunan ve Antik Maya Uygarlığı'nın önemli merkezlerinden bir tanesi olan "Tikal"da, çok ilginç bir keşif yapıldı. Cincinnati Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından yapılan keşif, Mayaların bazı doğal ürünlerle sofistik su arıtma sistemleri yaptıklarını gösteriyor. Uzmanlar, yeni keşiflerini heyecan verici olarak nitelendiriyorlar.

Bilim insanları, bugün Corriental olarak isimlendirilen bölgede bir temiz su rezervuarı buldular. Bu rezervuarla ilgili çalışmalarını genişleten bilim insanları, Maya Uygarlığı döneminin en önemli temiz su kaynaklarından bir tanesinin burası olduğunu anladılar. Rezervuardaki kalıntılar üzerinde de inceleme yapan bilim insanları, bu rezervuarda kuvars ve zeolit minerallerinin varlığını gördüler. Bu mineraller, bugün bile su filtrelemek için kullanılıyor.

Araştırmanın bir numaralı ismi Kenneth Barnett Tankersley tarafından yapılan açıklamalarda, Mayalar bu arıtma sistemi sayesinde su içerisindeki ağır metallerden, mikroplardan ve nitrojen zengini bileşiklerden kurtuluyorlardı. Tankersley, keşfin en dikkat çekici özelliğinin, Mayaların 2000 yıl önce kullandıkları su arıtma sisteminin Avrupa'da hala kullanılıyor olması olarak açıklıyor.

Araştırmanın diğer ortağı Nicholas Dunning tarafından yapılan açıklamalarda ise 10 yıl önce de bölgede kuvars ve zeolit bulduklarını söylüyor. Yeni keşif sırasında elde edilen numunelerle on yıl önceki numuneleri de kıyasladıklarını söyleyen bilim insanı, iki numune arasında da benzerlikler bulunduğunu ifade ediyor. O dönemlerde yaşayan insanların bu malzemeleri kullanarak su şişelerini tekrar tekrar doldurduklarını belirten Dunning, filtrelenmiş suyun tadının ve temizliğinin Mayalar tarafından çok iyi bilindiğini söylüyor.