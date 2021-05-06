Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Lite Türkiye'de Satışa Çıktı

Xiaomi'nin özellikleriyle tüketicileri etkilemeyi başaran iki akıllı telefonu Mi 11 ve Mi 11 Lite, Türkiye'de satışa sunuldu. Mi 11 Lite, görece iyi bir fiyat/performans telefonu olsa da Mi 11 için aynı şeyi söylemek zor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi Mi 11'in dikkat çeken iki modeli Mi 11 ve Mi 11 Lite, nihayet Türkiye'de satışa sunuldu. 2021 model bir amiral gemisinden bekleyebileceğiniz hemen her özelliğe sahip olan Mi 11, fiyat etiketiyle tüketicileri pek de memnun etmeyecek olsa da Mi 11 Lite'ın görece uygun fiyatlı bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Fiyatlarına geçmeden önce özelliklerine bir göz atmak gerekirse; Çin lansmanını Aralık 2020'nin son günlerinde, küresel lansmanını ise geçtiğimiz mart ayında gerçekleştiren Mi 11, Xiaomi'nin son dönemdeki amiral gemisi tasarım dilini sürdürüyor ve yanlardan kavisli delikli ekran tasarımıyla karşımıza çıkıyor. 6,81 inç​ büyüklüğündeki bu ekranda QHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, AMOLED panel gibi özellikler bulunuyor.

Qualcomm'un mevcut en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 888'den güç alan Xiaomi Mi 11, Türkiye'de 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile satışa sunuluyor. 108 MP ana kameralı, dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefonun ekranındaki delikte ise 20 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Xiaomi Mi 11 özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB/256 GB

128 GB/256 GB Ekran: 6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED

6,81 inç inç QHD+ 120 Hz AMOLED Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP

108 MP + 13 MP + 5 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, 10W ters şarj

4.600 mAh, 55W kablolu/50W kablosuz hızlı şarj, 10W ters şarj İşletim Sistemi: Android 11, MIUI 12.5

Dünyanın en ince 5G akıllı telefonu unvanı ile tanıtılan Mi 11 Lite ise ne yazık ki Türkiye'de Snapdragon 780G işlemci yerine Snapdragon 732G işlemciden güç alıyor ve 5G desteği sunmuyor. Ayrıca cihaz ülkemizde 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ile satışa sunuluyor. 6.55 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Mi 11 Lite; 90 Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük, AMOLED panel gibi özellikler de sunuyor.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G özellikleri:

İşlemci : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Ekran : Boyut: 6.55 inç Yenileme Hızı: 90 Hz Panel: Full HD+ AMOLED

: Arka Kamera : Ana Kamera: 64 MP Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP Makro Kamera: 5 MP

: Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya : Kapasite: 4.250 mAh Hızlı Şarj: 33W

: İşletim Sistemi : OS: Android 11 Arayüz: MIUI 12

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Gelelim fiyata… Türkiye'de beyaz ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Mi 11; 128 GB'lık versiyonu için 9.999 TL, 256 GB'lık versiyonu için ise 10.499 TL fiyat etiketine sahip. Nispeten fiyat/performans ürünü diyebileceğimiz Mi 11 Lite ise pembe, siyah ve mavi şeklinde üç farklı renk seçeneği ve 4.299 TL'lik tek bir fiyat seçeneği ile satışa sunulmuş durumda.