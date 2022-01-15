Klasik drag yarışı haberlerimizde bu haftanın konukları İngiliz devi McLaren 765LT ve Alman otomotivinin göz bebeği Porsche Turbo S oluyor. Birbirinden iddialı iki aracın oldukça etkileyici performanslar sergilediğini söyleyebiliriz.

YouTube’un ünlü otomobil kanalı carwow, her hafta düzenlediği ve birbirinden güçlü araçların kozlarını paylaştığı drag yarışlarının bugün bir yenisini daha yayınladı. Geçtiğimiz haftaki yarışta pistler için tasarlanmasa da etkileyici performanslar ortaya koyan iki ‘ağır sıklet’ otomobili izlemiştik. Bugünse durumlar değişti. Çünkü bu yarıştaki her iki araç da drag pistinin tozunu attıracak cinsten.

İngiliz otomotiv devi McLaren’in 765LT modelinin karşısında Alman gücünün en iyi örneklerinden Porsche Turbo S yer alıyor. Her iki araç da estetik olarak kendine hayran bıraksa da kaputlarının altında yatan güç de bir o kadar etkileyici. Gelin, yarışa göz atmadan önce iki rakibin genel özelliklerine bir göz atalım…

McLaren 765LT ve Porsche Turbo S’in genel özellikleri:

Yarışın ilk kulvarında yer alan McLaren 765LT, sahip olduğu 4 litrelik V8 motoruyla 765 beygir ve 800 Nm tork gücü üretiyor. Arkadan çekişli olan otomobil, yarıştaki rakibine göre daha hafif. Ağırlığı 1339 kg olan McLaren 765LT’nin hayal bile kurduramayan 280 bin sterlinlik bir fiyatı bulunuyor.

İkinci kulvarda yer alan bir diğer iddialı rakipse Porsche Turbo S. Sahip olduğu 3,8 litrelik çift turbolu sıralı altı motoruyla 650 beygir ve 800 Nm tork gücü üretebiliyor. Dört çeker olan otomobil, beygir gücündeki eksiklikle birlikte ağırlık olarak da rakibinden geride. Buna rağmen yarıştaki iddiasını koruyan 1640 kg’lık Porsche Turbo S’in piyasa fiyatıysa 155 bin 970 sterlin olarak belirtiliyor.

Araçlara göz attığımıza göre artık favorinizi seçip yarışa geçebiliriz. Yarışın ilk aşamasında (3:30 - 4:30 dk) araçların kalkış hızları test ediliyor. İkinci etaptaysa (5:30 – 6:35 dk) sürüş sırasında hızlanma kabiliyetleri yarıştırılıyor. Üçüncü ve son etaptaysa (7:45 dk) fren testi bulunuyor.

İşte o yarışın videosu: