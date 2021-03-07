MEB, Bakan Ziya Selçuk'un İstifa Haberini Yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin yayılmasının ardından bir açıklama yayınlayan Bakanlık, söz konusu iddiaları yalanladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Instagram hesabında biyografi kısmında bazı değişiklikler yapması ve iddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MEB hesaplarını takip etmeyi bırakması istifaya hazırlandığı yönünde iddiaları gündeme getirdi.

Bakan Selçuk'un istifa edeceği yönündeki iddiaların sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılmasının ardından bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ve Bakanlığın resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarında değişiklik yaptı:

Instagram hesabında bazı değişiklikler yapan Bakan Selçuk, iddialara göre "Milli Eğitim Bakanı" yazısını biyografisinden kaldırdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MEB hesaplarını takipten çıktı. Bu iddialar, "Bakan Selçuk istifa mı edecek?" sorularını gündeme getirdi.

Aynı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Bakan Selçuk'u takipten çıkardığı öne sürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından jet hızında açıklama: Asılsızdır

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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Lütfen, Bakanlığımız resmi iletişim kanalları tarafından paylaşılmayan içeriklere itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyadan destek mesajları geldi:

Bakan Selçuk'un istifa edeceği yönünde çıkan iddialar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İddiaların yayılmasının ardından Selçuk'un destekçileri tarafından oluşturulan #ZiyaSelçuklaDevam etiketi Twitter gündemine ilk sıradan yerleşti.