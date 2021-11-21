Medya Oynatıcısı Winamp, Yepyeni Tasarımıyla Geri Dönüyor

Bir dönem hepimizin bilgisayarında bulunun efsane medya oynatıcısı Winamp, uzun bir aranın ardından geri dönüyor. Ancak baştan sonra yenilenen tasarımıyla Winamp, eski bildiğimiz Winamp'tan oldukça farklı olacak gibi duruyor.

Özellikle de şu an 20’li yaşlarının sonlarında ve 30’larında olan nesil için Spotify, Deezer, Tidal, fizy ve benzeri müzik dinleme platformlarının henüz olmadığı; bunlar yerine sevdiğimiz şarkıları bilgisayara indirdiğimiz dönemlerde Winamp hepimizin vazgeçilmeziydi. İndirdiğimiz şarkıları Winamp aracılığıyla dinler, bugün çoğumuzun Spotify’da yaptığı şarkı listelerini yine buradan oluştururduk.

Teknolojinin gelişmesiyle pabucunu dama attığımız Winamp, müzik piyasasındaki yerini geri kazanmak adına yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ancak görünen o ki web sitesi baştan son yenilenen ve artık yeni bir logosu olan yeni Winamp, bir zamanlar bildiğimiz Winamp’tan çok daha farklı olacak.

Winamp, Spotify benzeri bir müzik dinleme platformu olabilir

Winamp’ın web sitesine girdiğimizde bizi, "Büyük bir şeyler oluyor. Yeni nesil için Winamp'ı inşa ediyoruz. Winamp sadece güncellenmekle kalmadı, tamamen yeniden düzenlendi. Yeni Winamp, nerede olursanız olun sizi müziğinize bağlar. Sevdiğiniz sanatçılara yaklaştırır. En sevdiğiniz müzik podcastleri ve radyo istasyonları için eviniz. “ ifadeleri karşılıyor ki bu da bize Winamp’ın, Spotify benzeri hatta belki çok daha kapsamlı bir müzik platformuna evrileceğini işaret ediyor. Tabii gerçekten öyle mi olacak, bekleyip göreceğiz.

Ancak bu sorunun cevabını öğrenmek için o kadar bekleyemem diyenleriniz için de iyi bir haberimiz var: Yeni Winamp’ı herkesten önce denemek isteyenleriniz için beta sürümünü test etmek için kaydolmak mümkün. Şirketin web sitesine de eklemiş olduğu kayıt formuna tek tıkla buradan ulaşabilir ve formu doldurduktan sonra beta sürecine dahil olabilirsiniz.

1997’de hizmet veremeye başlayan ancak 2013 yılında kullanılamaz hale gelen Winamp, 14 Ocak 2014 tarihinde Radionomy şirketi tarafından satın alındı. Bunun ardından Winamp’ın devam edeceği açıklansa da o günden bu yana Winamp’a dair yeni bir açıklama yapılmamıştı. Yeni gelen bu haberin ardından, özellikle de ergenlik yıllarında Winamp’ın yeri ayrı olanlarımız başta olmak üzere oldukça heyecanlı olduğumuzu belirtmeden geçersek haksızlık etmiş oluruz. Yeni Winamp'ın nasıl görüneceğine dair konsept tasarımları yapanlar bile var. İşte o tasarımlardan birisi: