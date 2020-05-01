Mehmet Ergün, ISS'i Güneş'in Önünden Geçerken Fotoğrafladı

Alanında en başarılı isimlerden biri olan, Dünyaca ünlü Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Güneş’in önünden geçişini anbean görüntülemeyi başardı. Ergün’ün çektiği fotoğraflardan oluşturduğu timelapse video, büyük bir beğeni topladı.

Yaşamını Almanya’da sürdüren dünyaca ünlü Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS), 11 Nisan’da Güneş'in önünden geçişini fotoğraflamayı başardı.

Bu olay, Dünya'dan yalnızca 0.9 saniye uzunlukta gözlemlenebiliyor. Bu kısa süre zarfında çektiği yüksek çözünürlüklü 34 kare fotoğrafı timelapse video haline getiren getiren Ergün, çalışmasıyla büyük bir takdir topladı.

Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları timelapse video haline ​getirdi

Alanında en başarılı isimlerden biri olarak gösterilen 40 yaşındaki fotoğrafçı, teleskop vasıtasıyla Uzay İstasyonu'nun geçişini görüntülemeye çalıştığını, ancak 10'uncu denemesinde bunu başardığını söyledi.

Bu güçlükle gözlenebilen olayı ölümsüz kılmak için dört hafta önceden çalışmalara başladığını belirten Ergün, "ISS'in Dünya'nın çevresinde dönüşü yaklaşık 92 dakika sürüyor. ISS'i her zaman istediğimiz noktadan göremiyoruz. Dünya ile Güneş'in arasından geçme olayına ise çok nadir rastlanabiliyor. Mesela görebileceğiniz noktanın 1 kilometre sağından veya solundan baktığınızda göremezsiniz” dedi.

Uzay İstasyonu'nun Güneş'in önünden geçişi yalnızca 0.9 saniye gözlemlenebiliyor

ISS’nin Güneş’in önünden geçiş anını yalnızca kendisinin fotoğraflamadığını söyleyen Ergün, “Daha önce çekenler oldu, benden sonra da olacak. Çok nadir görülebiliyor ve biraz şans işi bunu çekebilmek. Daha önce 3 kez bu olayı çektim, ancak hiçbirinin kalitesi son çektiğim fotoğraf kadar iyi değildi” şeklinde konuştu.

0.9 saniye süren geçiş sırada çektiği yüksek çözünürlüklü 34 kare fotoğrafı timelapse video haline getirdiğini ifade eden 40 yaşındaki Türk astrofotoğrafçı, “Bundan sonra ise daha önce çekilmemiş bir fotoğraf çekmek istiyorum. Bu sefer ISS transit fotoğrafına kendimi de eklemek istiyorum" dedi.

ISS, Güneş'in önünden geçişi sırasında siyah bir leke gibi görünüyor

Saniyede 8 kilometre hızla ilerleyerek Dünya üzerindeki bir tam dönüşünü 90 dakikada tamamlayan ISS, gezegenimizden 408 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İstasyonun ilk parçası 1998 yılında uzaya fırlatılmıştı. 420 ton ağırlığında olan yapıya ilk yerleşim ise 2 Kasım 2000 tarihinde Amerikalı William Bill Shepherd ve Rus Yuri Gidzenko ile Sergei K. Krikalev adlı üç astronot ve kozmonot tarafından gerçekleşmişti.

Uzay istasyonunun Güneş'in önünden geçme anı