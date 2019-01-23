Dünyanın İlk Tek Parça Akıllı Telefonu Meizu Zero Tanıtıldı

Meizu, akıllı telefon endüstrisinde taşları yerinden oynatabilecek yeni akıllı telefon Meizu Zero'yu tanıttı. Üzerinde hiçbir fiziksel tuş ya da USB girişi bulunmayan cihaz, tamamen dokunmatik ve kablosuz teknoloji kullanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, dünyanın ilk ‘tek parça’ akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. Meizu Zero adı ile tanıtılan bu cihazda ne bir USB girişi, ne bir ses açma/kapama tuşu, ne bir güç tuşu ne de bir SIM kart yuvası bulunmuyor. Cihaz, kutusundan tek parça olarak çıkıyor ve hiçbir fiziksel tuş ya da giriş ile bu bütünlük bozulmuyor.

Haklı olarak kafanızda bazı soru işaretleri oluşabilir; örneğin cihazı nereden şarj edeceğiz? Nasıl dosya transferi yapacağız? Sesi nasıl kısıp yükselteceğiz? Ancak Meizu, tüm bu sorulara mantıklı ve kullanıcıları sevindirecek bazı cevaplar verebiliyor. Şarj konusundan başlamak gerekirse; Meizu Zero, 18 watt hızlı şarj desteği ile kablolu şarja ihtiyaç duymuyor. Dahası, kablosuz şarj cihazı direkt olarak telefonun kutusundan çıkıyor.

Ses açma konusunda ise cihazın yanında bulunan sanal butonlar devreye giriyor. 3D Touch benzeri basınç odaklı bir sisteme sahip bu cihazın sanal tuşlarına parmağınızı güçlü bir şekilde bastırdığınızda sesi dilediğiniz gibi kısıp açabiliyorsunuz. Sorunsuz dosya transferi için Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanılırken, fiziksel bir SIM kart yuvası bulunmadığı için bir eSIM kullanmanız gerekiyor.

Cihazda hiçbir delik ya da ek parça bulunmaması, suya ve toza karşı dayanıklılıkta kusursuza yakın bir performans göstermesini sağlıyor. IP68 sertifikası ise bunun en büyük ispatı. Cihazın parmak izi tarayıcısı, 6 inç büyüklüğündeki ekrana gömülmüş durumda. Ayrıca bir yüz tanıma kilidi de bulunuyor. Cihaz henüz prototip aşamasında olduğundan şirket tarafından bir satış tarihi henüz açıklanmadı.