Mercedes-Benz B180 Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Mercedes-Benz B180 modeli konfor ve güvenliği ön planda tutan gerçek bir aile arabası. Ancak bu, onun performanstan ödün vereceği anlamına gelmiyor. Güçlü donanımları, akıllı teknolojileri ve güvenlik sistemleri ile öne çıkan Mercedes-Benz B180’in diğer dikkat çeken özelliklerine ve 2021 fiyatlarına gelin yakından bakalım.

Nedense Mercedes-Benz modelleri çoğu zaman şehirli bekarların gözde otomobil olarak bilinir. Eğer bu algıyı kırmaya hazırsanız işte size Mercedes-Benz B180. Mercedes-Benz B180 modeli B serisinin en dikkat çeken araçlarından bir tanesi. Sunduğu akıllı teknolojileri, kullanışlı ve güçlü donanımları ile üst düzey güvenlik sistemleri sayesinde bu model gerçek bir aile arabası nasıl olur bunu gösteriyor.

Mercedes-Benz B180 konfor ve güvenliği ön planda tutan bir aile arabasına olmasına rağmen sakın performanstan ödün verdiğini düşünmeyin. Yüksek yakıt tasarrufu sağlayan güçlü motoru sayesinde hem sürüş keyfinin tadını çıkaracak hem de aile huzurunu yakalayacaksınız. Gelin Mercedes-Benz B180 dikkat çeken özelliklerine ve 2021 fiyatlarına biraz daha yakından bakalım.

Mercedes-Benz B180 rahat, hem de çok rahat:

Mercedes-Benz B180 ile birlikte alabileceğiniz ENERGIZING Plus paketi, seyahat sırasında hem sürücünün hem de yolcuların konforunu maksimuma çıkarıyor. İklimlendirme, ambiyans ışığı, müzik ve koltuk konforu, HANDS-FREE ACCESS, eller serbest bagaj açma fonksiyonu, ergonomik koltuklar ve ısıtmalı çok fonksiyonlu direksiyon simidi gibi özellikler sayesinde evinizde gibi hissedeceksiniz.

Alçak yükleme kenarı, konforlu giriş bölgesi, katlanabilir arka koltuklar bu otomobilin bir aile arabası olduğunu yeniden kanıtlıyor. Mercedes-Benz User Experience, dokunmatik kumanda konsepti, özelleştirilebilir ekran stilleri ve sesli komut sistemi sayesinde her şeyin tamamen size özel olduğunu hissedecek ve dilediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz.

ENERGIZING Plus paketi, ENERGIZING paketi, akıllı telefon entegrasyon paketi, bagaj bölmesi paketi, KEYLESS-GO konfor paketi, ergonomik koltuk paketi gibi seçenekler ve tek butonla değiştirebileceğiniz farklı sürüş modları sayesinde Mercedes-Benz B180 ile rüya gibi bir deneyim yaşayacaksınız.

Göz alıcı tasarım konseptleri:

Mercedes-Benz B180, konforunuza konfor katan bir iç tasarıma sahip. Yüksek kaliteli malzemelerle kaplı iç mekanda 64 renkli ambiyans aydınlatmasının tadını çıkaracaksınız. Tercihi tamamen sizin seçiminize kalmış dış tasarım konseptlerinden hangisini seçerseniz seçin, 19 inçlik jantları göz alıcı güzelliği her zaman sizinle olacak.

Progressive tasarım konsepti, Mercedes-Benz B180 modelinin tüm dinamizmini ortaya çıkarıyor. Gece paketi, ayna paketi, deri paketi gibi seçenekler sayesinde konseptin havasını tam da tarzınıza uygun olacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Hangi paketi seçerseniz seçin panoramik sunroof, çok fonksiyonlu spor direksiyon simidi ve yüksek performanslı LED farlar her zaman aracın en çekici unsurları olmaya devam edecekler.

Hem aileniz hem de sizin için çok daha güvenli:

Mercedes-Benz B180 modelinin konfor konusunda öne çıktığını söylemiştik. Aynı durum güvenlik sistemleri için de geçerli. Çünkü bu modelin geliştirilme amacı bir aile arabası olması ve şehir içinde her türlü probleme karşı üstün güvenlik sağlaması. Ek paketler sayesinde bu güvenlik sistemleri daha da geliştirilebilir.

Mercedes-Benz Intelligent Drive akıllı güvenlik sistemleriyle donatılmış olan Mercedes-Benz B180; Aktif Takip Yardımcısı, Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, PRE-SAFE Sistemi, özel olarak güçlendirilmiş yürüyen aksamı, benzersiz araç park yardımcıları ve özel olarak geliştirilmiş ışık ve görüş sistemleri ile güvenlik konusunda bir an olsun endişeniz olmamasını sağlıyor.

Park paketi, 360 derece kamera, geri görüş kamerası, sürüş yardım paketi, alarm paketi gibi tercihi tamamen size kalmış olan paket seçenekleri sayesinde Mercedes-Benz B180 modelinin güvenlik sistemlerini geliştirebilir ve tamamen size özel olarak hazırlanmış güvenlik sistemlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

Mercedes-Benz B180 teknik özellikleri:

1332 ccm 4 silindir

100 kW (136 PS) performans

7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzıman

143 g/km CO2 emisyon

6,3 l/100km yakıt tüketimi

0-100 km/h hızlanma 9.0 saniye

212 km/h azami hız

4.419 mm uzunluk

2.020 mm genişlik

1.562 mm yükseklik

1.405 kg boş ağırlık

Schraubenfeder ön ve arka süspansiyon

Mercedes-Benz B180 2021 fiyatları:

Tamamen sizin tercihinize bağlı olarak seçebileceğiniz dış mekan, iç mekan, donanım ve ekstra paketlerine göre değişse de Mercedes-Benz B180 fiyatı 536.500 TL’den başlıyor. Buradaki bağlantı üzerinden markanın konfigüratör sayfasına ulaşabilir ve diğer fiyat opsiyonlarını görebilirsiniz.

Konforu ve güvenliği ön planda tutan bir aile arabası olan Mercedes-Benz B180 dikkat çeken özelliklerinden bahsettik ve 2021 fiyatlarını gördük. Mercedes-Benz B180 özellikleri ve fiyatı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.