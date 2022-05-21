Mercedes-Benz, ilk elektrik motorlu spor otomobil konsepti Vision AMG'yi tanıttı. 2025 yılı itibarıyla piyasaya sürülmesi planlanan otomobil, hem performansı hem de tasarımıyla gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Otomobil sektörü elektrik motoruna doğru evrilmeye devam ederken Almanya merkezli şirket Mercedes-Benz'den dikat çeken bir hamle geldi. Şirket, tarihindeki ilk spro elektrikli otomobil konsepti Vision AMG'yi resmen gösterdi. Anlaşılabileceği üzere AMG markası altında üreticilecek otomobil için 2025 yılı işaret edildi. Peki Mercedes-Benz'in elektrikli spor otomobili tüketiciye neler vadediyor?

Mercedes-Benz mühendisleri, Vision AMG'nin tasarımında şirketin Formula 1 takımından esinlendiler. Bu bağlamda uzun bir dingil mesafesi ile oldukça basık bir tasarım oluşturan tasarımcılar, aracın renklerinde de Formula 1 takımından etkilenmiş durumdalar. Tasarımdaki en ilginç husus ise aracın camlarının renksiz ya da siyah değil, aracın rengine uygun olan gümüş tercih edilmiş olması.

Karşınızda Mercedes-Benz Vision AMG

Mercedes-Benz'in henüz konsept aşamasında olan spor elektrikli otomobili, kapalı ızgara yapısına sahip. Bu bölüm, aracın parçalı far yapısıyla bütünleştirilmiş durumda. Arka kısımda ise biraz daha klasik ancak klasik olduğu kadar da şık görünen bir tampon tasarımı ile karşılaşıyoruz.

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamalarda, bu elektrikli otomobilde kullanılacak motorla ilgili konuşulmadı. Benzer bir şekilde aracın iç tasarımı ile diğer teknik özellikleri de henüz gizemini koruyor. Ancak AMG markası altında piyasaya sürülen otomobillerin hem gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olduğu hem de yüksek performans sunduğu herkes tarafından biliniyor. Birkaç yıl sonda tanışacağımız Vision AMG'de de bu özellikler bulunacaktır.

Vision AMG için hazırlanan tanıtım videosu