2024 Renault Scenic Vision Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Renault'un ikonik minivan modeli Scenic, yepyeni bir yüz ve teknik özelliklerle yeniden karşımıza çıktı. 2024 yılında crossover olarak yollara çıkacak otomobil, elektrik motorunu hidrojen ile destekliyor.

Renault'un yıllar boyunca Türkiye'de de sattığı Scenic isimli minivanı, sadece birkaç yıl sonra bomba gibi dönecek. Ancak şimdi anlatacaklarımız, geçmişten hatırladıklarınızın tümünü unutturacak türden. İkonik modeli yeniden ele alan ve günümüz koşullarına uyarlayan Renault mühendisleri, önümüzdeki yıllarda çok konuşulması muhtemel bir çalışmaya imza atmış gibi görünüyorlar.

Renault, düzenlediği bir etkinlikte "Scenic Vision" olarak isimlendirdiği yeni otomobilini resmen tanıttı. Tasarımıyla oldukça iddialı olan Scenic Vision, motoruyla da çok konuşulacak. Çünkü bu otomobilde elektrik motoruna ek olarak hidrojen de menzili artırmak amacıyla yakıt olarak kullanıldığını görüyoruz.

Karşınızda Renault Scenic Vision

Renault Scenic Vision, bir minivandan ziyade crossover olarak karşımıza çıktı. Yani bu otomobil, son yıllarda trend hale gelen SUV kasa tipini benimsemiş durumda. Kapalı bir ızgaraya, şık çizgilere ve genel olarak agresif bir görünüme sahip olan Renault Scenic Vision, hem ön hem de arkada şerit aydınlatmalara sahip. Bu arada; aracın arka kapısının orta kısımdan açıldığını belirtelim.

Henüz konsept aşamada olan Renault Scenic Vision'ın iç tasarımına baktığımızda oldukça yenilikçi bir yaklaşım benimsendiğini görüyoruz. Konsol ve direksiyon tasarımı adeta bir bilim kurgu filmlerinden alınmış gibi görünüyor. Öte yandan, aracın iç çeperleri tamamen ambiyans aydınlatma ile donatılmış ki bu da oldukça dikkate değer.

Renault'un yaptığı açıklamaya göre bu otomobilde Megane E-Tech'te de gördüğümüz 215 beygir gücündeki elektrik motoru yer alıyor. 40 kWh batarya kullanılan araçta16 kW'lık hidrojen yakıt desteği de yer alıyor. Renault'a göre bu ikilinin kombinasyonu Scenic Vision'a 800 kilometreye kadar menzil sağlamış olacak. Ancak hidrojen desteğinin Scenic Vision ile aynı anda tüketiciye ulaşması mümkün olmayabilir.

Renault Scenic Vision'ın etkileyici bir özelliği daha var. Öyle ki bu elektrikli crossover, yüzde 70'ten fazla geri dönüştürülmüş malzeme içeriyor. Aracın kullanım ömrü dolduğunda, parçaların yüzde 95'i de geri dönüştürülebilecek. Bu istatistikler, Scenic Vision'ın karbon ayak izini rakiplerinden yüzde 75 düşük hale getiriyor. Şirkete göre tamamen yenilenecek Scenic, 2024'te tüketicilerle buluşacak...