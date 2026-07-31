''Gizemli Ses'': Mercedes’in ‘Bunu da mı Düşünmüşler’ Dedirtecek İlginç Güvenlik Özelliği

Mercedes, olası bir kaza öncesinde hoparlörlerden kısa süreli gizemli bir ses yayıyor. İlk bakışta anlamsız gibi görünen bu teknoloji aslında işitme duyusunu korumak için geliştirildi.

Otomobillerde güvenlik denildiğinde akla ilk olarak hava yastıkları, emniyet kemerleri veya çarpışma önleyici fren sistemleri geliyor. Ancak Mercedes, yıllar önce geliştirdiği bir teknolojiyle güvenliğe çok farklı bir açıdan yaklaşmayı başardı.

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Alman üreticinin otomobilleri, olası bir çarpışma algılandığında hoparlörlerden kısa süreli özel bir ses yayıyor. İlk duyulduğunda "Arıza mı oldu?" diye düşündüren bu sesin arkasında ise insan anatomisinden yararlanılan oldukça ilginç bir mühendislik fikri bulunuyor.

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Sistemin adı, 'PRE-SAFE Sound'.

Araç; radar, kamera ve diğer sensörler sayesinde çarpışmanın artık büyük ölçüde kaçınılmaz olduğunu hesapladığında, çarpışma gerçekleşmeden hemen önce hoparlörlerden "pink noise" yani pembe gürültü adı verilen özel bir ses yayıyor. Bu ses yalnızca birkaç milisaniye sürüyor. Yani sürücünün tepki vermesi veya uyarılması için değil, tamamen vücudun doğal savunma mekanizmasını harekete geçirmek amacıyla kullanılıyor.

Peki neden özellikle ses veriliyor?

İnsan kulağında, çok yüksek bir ses duyulmadan hemen önce devreye girebilen doğal bir savunma sistemi bulunuyor. Güçlü bir ses algılandığında orta kulaktaki stapedius kası kasılıyor ve kulak zarına iletilen titreşimi bir miktar azaltıyor. Buna akustik refleks adı veriliyor. Mercedes mühendisleri de tam olarak bu biyolojik refleksi kullanmayı hedefledi. Hoparlörlerden verilen kısa süreli pembe gürültü sayesinde kulak, çarpışma yaşanmadan hemen önce bu refleksi başlatıyor.

Asıl amaç hava yastığının sesini azaltmak.

Çarpışma sırasında hava yastıkları yaklaşık 20 ila 30 milisaniye içinde açılıyor ve bu sırada 150-170 desibele kadar ulaşabilen çok yüksek bir patlama sesi oluşabiliyor. Bu değer, kısa süreli de olsa işitme üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek seviyelere yaklaşabiliyor. PRE-SAFE Sound sayesinde kulak refleksi daha hava yastığı açılmadan devreye giriyor. Böylece hem hava yastığının oluşturduğu ani ses hem de çarpışma sırasında ortaya çıkan yüksek gürültünün kulağa etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Sistem sürücüyü değil, insan vücudunu hazırlıyor.

Güvenlik teknolojilerinin büyük bölümü otomobili korumaya veya kazayı önlemeye odaklanıyor. PRE-SAFE Sound ise doğrudan insan vücudunu merkeze alıyor. Emniyet kemerini sıkmak, koltuğu uygun konuma getirmek veya camları kapatmak gibi klasik PRE-SAFE önlemlerinin yanında, kulağın da çarpışmaya hazırlanması hedefleniyor. Yani sistem sürücünün refleks göstermesini beklemiyor; refleksi kendisi tetikliyor.

PRE-SAFE Sound teknolojisi ilk olarak 2016'da tanıtıldı. Daha sonra S-Serisi başta olmak üzere E-Serisi, C-Serisi, GLE, GLS ve yeni nesil birçok Mercedes modelinde kullanılmaya başlandı.