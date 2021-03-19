Mercedes Benz Sprinter'ın bu seneki modelini sizler için detaylıca inceledik. Neredeyse 30 yıldır işlevselliğiyle tercih edilen minibüsün yeni modelinde ne gibi geliştirmeler olduğunu gördük. Gelin aracın özelliklerine ve fiyat listesine birlikte bakalım.

Minibüs denince akla gelen ilk isimlerden olan Mercedes Benz Sprinter, 2021 modeliyle de servis şoförlerini, kampçıları ve geniş aileleri büyüledi. Mercedes’in beyanına göre yeni özelliklerinde Türk şoförlerinden ilham alan yeni nesil Sprinter Minibüs, modelin karakterinden ödün vermeden sürücülere birçok pratik özellik sunuyor. Konforlu iç paneli ve akıllı asistan özellikleriyle göze çarpan 3. Nesil Sprinter Minibüs, sahiplerine aradıkları işlevselliği sunuyor.

İlk kez 1995 yılında piyasaya sunulan Sprinter’ın Minibüs, Panelvan ve Kamyonet adında üç ana modeli bulunuyor. Minibüs modeli şehir içi ulaşımın yanı sıra, kendine karavan inşa etmek isteyen maceracılar tarafından da çokça tercih ediliyor. Gelin, Mercedes’in bu seneki minibüsünü birlikte inceleyelim.

Tasarım:

Dış Tasarım: Kişiye özel 200'e kadar renk seçeneği var

Yeni Mercedes Benz Sprinter Minibüs, doğası gereği şehirli bir dış tasarıma sahip. Mercedes’in bilindik krom ön ızgarası, marka ve model kimliğini koruyor. Isıtmalı yan aynaları, 270 derece açılabilen bagaj kapıları ve viraj aydınlatmalı sis lambalarıyla şoförü destekleyen araç; yolcu bölümündeki karartmalı camlarla yolculara konfor veriyor.

Renk seçenekleri açısından zengin olan araç, önerilen 5 standart ve 5 metalik rengin dışında kişiye özel toplamda yaklaşık 200 kadar renk seçeneğiyle sunuluyor. Aracın ayrıca 2 adet boyut seçeneği bulunuyor: Uzun ve ekstra uzun.

İç Tasarım: Otomobil kadar kullanışlı bir konsol karşılıyor

Yeni Sprinter’larda ön panel, işlevselliği ile dikkat çekiyor. 7 veya 10 inç dokunmatik MBUX multimedya sistemi, araç içinde geniş kontrol sağlıyor. Ayrıca renkli 5,5 inç gösterge paneli, ECO tüketim verilerine sahip yol bilgisayarıyla sürücüye aracın durumuyla ilgili sürekli bilgi sağlıyor. Birçok kontrolüne deri kaplamalı direksiyon üzerindeki düğmelerden de erişilebilen araç, sürücüye maksimum kontrol sunuyor.

Yolcu bölümünde araç boyunca uzanan klima sistemi bulunuyor. Sürücü bölümündeki klima panelinden kontrol edilen bu sistem, 7 farklı seviyedeki hava üfleme seçeneği, 16 °C ile 26 °C arasındaki üfleme kapasitesi, polen ve partikül filtresiyle yolculuk boyunca aracın optimum sıcaklıkta kalmasını sağlarken havayı da temiz tutuyor.

Konfor:

Yolcu bölümü: Akıllı telefon şarj noktaları ve cepleri

Geniş kumaş kaplama koltukların üzerinde bulunan USB şarj girişleri, yolculuğu daha keyifli ve konforlu kılıyor. Yeni nesil lüks iç panel kaliteli hava akışını sağlamakla beraber, gürültü ve ısı yalıtımı da sağlıyor. Yüksek kaliteli kumaş kullanılan koltuklar yolcuya konfor sağlarken, arka kısımdaki hoparlörler yolculuğu renklendiriyor.

Dokunmatik MBUX multimedya sistemi ve 360 derece kamera:

7 veya 10 inç seçenekleriyle gelen dokunmatik MBUX multimedya sistemi, araç içindeki hemen her şeyi kontrol etme olanağı tanıyor. Opsiyonel olarak gelen 360 derece kamera sistemi de bu ekran üzerinden takip edilebiliyor. Android Auto, Apple CarPlay ve MirrorLink kullanımını destekleyen sistem, telefon görüşmeleri için Bluetooth da barındırıyor.

Opsiyonel yolcu koltuk dizilimleri:

Yeni Sprinter Minibüs, uzun boyda farklı kullanımlara uygun 4 koltuk dizilimi seçeneğine sahip. Ekstra uzun seçiminde ise 3 seçenek daha ekleniyor. Seçeneklerde yolcu koltuğu sayısı ve bagaj kapasitesi değişiklik gösteriyor.

Standart, yani uzun boyda dizilim seçenekleri şu şekilde: Servis 13+1, Servis 14+1, Servis 15+1, Okul 16+1. Yolcu kapasitesi 13 olan dizilimde bagaj boşluğu bulunurken, diğer seçeneklerde bu boşluğu koltuklar dolduruyor. Ekstra uzun seçenekte ise yolcu kapasitesi 22’ye kadar çıkabiliyor.

Güvenlik:

Aktif fren asistanı:

Seyir halinde aracın önünde bulunan diğer araçları veya yayaları sensörler yardımıyla algılayan sistem, öncelikle görsel ve işitsel bir uyarı veriyor. Nesneye olan yakınlığa göre fren basıncının yeterliliğini ölçen asistan, ilave fren basıncıyla kazaları önlüyor. Sürücü kaza durumunda hiçbir tepki vermezse acil fren devreye giriyor ve araç durduruluyor.

Şerit takip asistanı:

Aracın önünde bulunan sensörler yardımıyla şerit geçiş hızını ve yönünü algılayan şerit takip asistanı, kasıtlı olmayan şerit değiştirme durumlarında sürücüyü uyarıyor. Böylece dikkat dağınıklığından kaynaklanabilecek kazalar önlenmiş oluyor.

Yüksek performanslı LED farlar:

Mercedes Sprinter Minibüs’ün LED farları, yolu eşit bir şekilde aydınlatıyor ve net bir görüş sağlıyor. Çok adetli ışık kaynağı olan farlar, ışığı halojen farlardan çok daha homojen bir şekilde yayıyor. Böylece karşıdan gelen sürücü ya da yayaların görüş alanını kısıtlamıyor.

Diğer Sprinter modelleri: Panelvan ve Kamyonet

Kargo, nakliyat, mal taşıma gibi daha ticari amaçlarla kullanılan Sprinter Panelvan ve Sprinter Kamyonet, birçok farklı alanda kullanılmak üzere farklı boyut seçeneklerine sahip. Örneğin Panelvan modeli orta, uzun ve ekstra uzun olmak üzere 3 farklı seçeneğe sahip. Ayrıca standart ve yüksek tavan seçeneği de olan Panelvan, seçimlere göre 5.500 kg ağırlığa kadar yük taşıyabiliyor.

Kamyonet modeli ise standart ve uzun olmak üzere 2 boyut seçeneği, ayrıca tek kabin ve çift kabin seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bu araç yine seçimlere göre 3.500 kg veya 5.000 kg azami yüklü ağırlığa sahip olabiliyor.

Opsiyonel donanım seçenekleri:

Sprinter’ın 3 adet donanım paketi bulunuyor: İklim Paketi, Sürüş Paketi, Stil Paketi ve 360 Derece Kameralı Park Paketi. İklim Paketi’nde ECO Start-Stop özelliği, TEMPMATIC ön klima ve yeni yolcu bölümü klima sistemi bulunuyor. Sürüş Paketi’nde ısıtmalı sürücü koltuğu, deri kol dayama, hız sabitleyici ve krom detaylı deri direksiyon bulunuyor. Stil Paketi’nde modern krom ön ızgara, viraj aydınlatmalı sis farı ve tavan kontrol paneli bulunuyor. Son olarak 360 Derece Kameralı Park Paketi’nde aracın her yönünü görebileceğiniz, park konusunda hayat kurtaran bir kamera sistemi bulunuyor.

Mercedes Sprinter Minibüs performans bilgileri:

Optimum güç ve tasarruf ilkesi ile üretilen motor seçenekleriyle yeni Mercedes Benz Sprinter, sürtünmeyi azaltarak yakıttan tasarruf sağlıyor. Aracın 163 beygirlik motoru, 7 ileri otomatik ve 6 manuel vites seçenekleriyle yeni sahiplerine sunuluyor. SCR teknolojisiyle Euro-VI emisyon standartlarını sağlayan aracın egzoz gazı, katalitik bir konvertörden geçiriliyor ve azot oksit emisyonu azalıyor.

Mercedes Benz Sprinter Minibüs 2021 Fiyat Listesi:

Servis 13+1: 430.730 TL

Servis 14+1 433.890 TL

Servis 15+1 416.490

Ekstra Uzun Servis 15+1: 438.850 TL

Ekstra Uzun Servis 16+1: 456.990 TL

Ekstra Uzun Servis 19+1: 467.020 TL

Ekstra Uzun Servis 22+1: 476.090 TL

Opsiyonel donanım fiyat listesi:

İklim Paketi 17.825 TL

Sürüş Paketi 4.600 TL

Stil Paketi 4.600 TL

Mercedes Benz Sprinter Minibüs incelememizin sonuna geldik. Daha önce bu araçla bir tecrübeniz oldu mu? Özellik ve fiyat oranı sizce dengeli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!