Otomobil dünyasının önde gelen isimlerinden Nissan, çalışanlara yönelik tasarlanan NV350 adlı karavanlarını konsept görsellerini paylaştı. Karavan, sürgülü ofis sistemi ve çatı katındaki mini salon ile son derece dikkat çekiyor.

Evden çalışmanın ara sıra zorlaştığı son günlerde Nissan, sabah 9 akşam 6 mesaimizi rahat bir ortamda gerçekleştirebileceğimiz, neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek 4 çeker sisteme sahip bir karavan konsepti tanıttı.

Ev dışında aklınıza gelebilecek her yerde kullanabileceğiniz bu karavan, diğer karavanların aksine sürgülü ofis bölmesine sahip. Bu bölme, çalışanların tamamen kendine ayırabileceği sessiz bir ortamdan çok daha fazlasını sunuyor.

Karavanın içinde kahve makinesi bile düşünülmüş

Öncelikle Japon merkezli dev otomobil markası, NV350 adını verdikleri bu karavanı satışa sunmayı planlamıyor. Karavan, tamamen konsept bir tasarımdan ibaret ancak içinde bulunan en küçük detay bile mühendislerin NV350’ye ne kadar önem verdiğini kanıtlıyor.

Karavanın sürgülü ofis odası, aracın dışına çıkacak tarzda tasarlanmış ve bu sayede kendinizi kapalı bir alanın içerisinde değil, tamamen doğayla baş başa hissediyorsunuz. Çatı katında bulunan mini salon ise, kahve aralarında her şeye biraz daha yüksekten bakmanıza olanak sağlıyor. NV350, sürgülü kapının yanında bir kahve makinesine ve diğer elektronik cihazları çalıştırmak için elektrik sistemine sahip.

NV350’nin belki de en büyük eksikliği, küçük de olsa bir yatağa sahip olmaması. Eğer diğer kompakt karavanlarda gördüğümüz gibi masayı yatağa dönüştürebilme gibi bir şansımız olsaydı, şüphesiz NV350’yi sadece ofis saatleri içerisinde değil, uzun soluklu kamplarda da kullanabilirdik.