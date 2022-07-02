Herkesin günlük hayatında mutlaka kullandığı bir merhem, krem ya da losyon vardır. Bu terimleri duyunca hepimizin zihninde bir şeyler canlanıyor. Bugün bu üç farklı ürüne yakından bakacağız.

Her aile büyüğünün evinde bir dönem mutlaka bulunmuş olan, dedelerimizin favorisi yeşil beyaz tüpteki Arko Classic’i, bittikten sonra anneannelerimizin iğne saklama kutusuna dönüşen ikonik mavi teneke kutudaki yoğun kıvamlı Nivea nemlendirici kremleri, babalarımızın, dedelerimizin kullandığı o buram buram kokan tıraş losyonlarını muhtemelen sizler de hatırlarsınız.

Aslında merhem, krem ve losyon kulağa aynı şeyler için kullanılan farklı adlara sahip ürünlermiş gibi geliyor. Peki bu terimler aynı şeyleri mi ifade ediyor? Eğer öyleyse neden farklı isimlere sahipler? Bugün sizlere bu ifadeler arasında ne gibi farklar olduğundan bahsedeceğiz.

"Yaraya merhem olmak" deyimine konu olan "merhem" nedir?

Sıkça kullanılan “Yaraya merhem olmak” tabirindeki merhem, Arapça kökenli bir kelime olarak dilimizde yer alıyor. Aslında bu mecazi söylemdeki merhem, fiziksel olarak da yaraları iyileştirmeye yarayan bir tür sürülebilir ilaç formu. Merhemler; mantar, egzama, dermatit gibi birçok deri hastalığında ve cilt yanıklarında sıklıkla başvurulan genelde reçeteyle alınabilen ilaçlardır.

Nemlenmeye ihtiyaç duyanlara: Krem nedir?

Krem; Fransızca “créme” kelimesinden dilimize geçiyor. Cilt bakım ürünleri olarak kullanılan kremler, cildi yumuşatıp nemlendiriyor ve cilt üzerinde koruma sağlıyor. Temelde su ve yağ bazlı olarak kategorize edilen kremler uygulandıkları bölgeyi soğuk hava, güneş ve hava kirliliği gibi dış etkenlere karşı koruyor.

Traş sonralarının vazgeçilmezi losyon nedir?

Fransızca “banyo suyu” anlamına gelen “lotion” kelimesi dilimize "losyon" olarak geçiyor. İçinde yüksek oranda suya ek olarak alkol de barındıran losyonlar cildi nemlendirmek, yumuşatmak ve yatıştırmak amacıyla kullanılıyor. Özellikle erkeklerin tıraş sonrası kullandıkları tıraş losyonlarında su ve alkol yüksek oranda kullanılıyor. Bu losyonlar tıraş esnasında oluşan kesik ve çizikler için antiseptik özellik taşıyorlar.

Merhem, krem ve losyonların ortak yönleri neler?

Hemen hemen aynı temel bileşenlerin farklı oranlarda formülize edilmesiyle ortaya çıkarılan bu ürünlerin en temel ve belirgin ortak özelliğinin "cildi nemlendirmek" olduğunu söyleyebiliriz. Nemlendirmeye ek olarak uygulandıkları yüzeyde fiziksel koruma sağlıyorlar. Krem ve Losyon formları; vücut, yüz, el, ayak, saç, göz gibi bölgelerde hemen hemen aynı kullanım alanlarına sahip.

Merhem, krem ve losyonların farklı yönleri neler?

Yukarıdaki görselde belirtildiği üzere koyu mavi renk; suyu, açık mavi ise yağ ve yağın farklı türevlerini temsil ediyor. Merhem, krem ve losyonun bazı benzerliklerinin olmasının yanında çok daha geniş bir oranda farklılıkları bulunuyor. Bu farklılıklar ise şöyle:

Merhemler yağ bazlı ürün formlarıyken kremler hem su hem de yağ bazlı formlara sahiptirler. Losyonlar ise krem ve merhemlerden farklı olarak likit formdadır.

ürün formlarıyken kremler hem su hem de yağ bazlı formlara sahiptirler. Losyonlar ise krem ve merhemlerden farklı olarak likit formdadır. Yağ bazlı formda olan merhemlerin içerisinde %80 oranında yağ bulunur. Kremlerde ise su ve yağ farklı oranlarda bulunur, ancak genelde %50 su %50 yağ formundadır. Losyonlarda ise yüksek oranda su ve alkol bulunur.

oranında yağ bulunur. Kremlerde ise su ve yağ farklı oranlarda bulunur, ancak genelde %50 su %50 yağ formundadır. Losyonlarda ise yüksek oranda su ve alkol bulunur. Merhemler, deri hastalıklarının tedavisinde kullanılırken kremler tıbbi ilaçlar değildir. Buna rağmen kremleri kozmetik ve dermokozmetik alanlarda görüyoruz. Losyonlar ise cildi yumuşatma, ferahlık sağlama ve yatıştırma gibi amaçlarla kullanılır.

kullanılırken kremler tıbbi ilaçlar değildir. Buna rağmen kremleri kozmetik ve dermokozmetik alanlarda görüyoruz. Losyonlar ise cildi yumuşatma, ferahlık sağlama ve yatıştırma gibi amaçlarla kullanılır. Konunun özünde merhemler tedavi etmek, kremler nemlendirmek ve cildi korumak, losyonlar ise yatıştırma ve ferahlık sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Merhemler, formüllerindeki ilaç dozları nedeniyle doktor kontrolünde alınmalıdır. Krem ve losyonlar ise ilaç olmadığı için cildinize uygun olanları kendiniz de tercih edebilirsiniz.

dozları nedeniyle doktor kontrolünde alınmalıdır. Krem ve losyonlar ise ilaç olmadığı için cildinize uygun olanları kendiniz de tercih edebilirsiniz. En yoğun kıvama sahip olanı merhemdir. Kremler merheme göre daha yumuşak kıvamlı ve emilimi daha hızlıdır. Losyonlar ise sıvıya yakın akışkan formdadır.

kıvama sahip olanı merhemdir. Kremler merheme göre daha yumuşak kıvamlı ve daha hızlıdır. Losyonlar ise sıvıya yakın akışkan formdadır. Merhemler, yüksek yağ oranına sahip olduğu için daha korunaklı ve küçük ambalajlarda üretilirken kremler, kavanozda ya da buna benzer ambalajlarda üretilirler. Losyonları ise büyük ebatlarda ve genellikle pompalı ambalajlarda görüyoruz.

Bu içeriğimizde sizlere merhem krem ve losyon gibi sıkça birbirinin yerine kullanılan yaygın ürünlerin ortak ve farklı özelliklerinden bahsettik. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz.

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