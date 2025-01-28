Meta'nın üretken yapay zekâ modeli Meta AI için çok tartışmalı bir özellik duyuruldu. Yapay zekâ, kişiselleştirilmiş sonuçlar üretmek için Facebook ve Instagram profilindeki bilgileri kullanabilecek.

Sosyal medya devi Meta, üretken yapay zekâ modeli Meta AI ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirketin açıklamasına göre Meta AI, bir dizi yenilğe ev sahipliği yapacak şekilde güncellendi. Bu güncelleme, Meta AI kullanıcılarının yaşadıkları deneyimi iyileştirecek gibi görünüyor. Ama tartışmaları da beraberinde getirecek.

Meta AI'ın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi, artık geçmişe dönük konuşmaları hatırlayabilecek olması. Aslında bu tür bir özelliği OpenAI'ın ChatGPT'si ile Google'ın Gemini'ında da görmüştük. İsteğe bağlı kullanılabilecek özellik, yapay zekânın kişisel verileri kaydetmesini ve sonraki konuşmalarda kaydettiği verilere göre konuşmasını sağlayacak. Üstelik kullanıcılar, bu özellik kapsamında kaydedilen verileri yönetebilecekler. Yani kaydedilen bir bilgi, sonrasında silinebilecek.

Tartışmalı bir özellik daha var: Meta AI, Facebook ve Instagram hesaplarınızı inceleyebilecek

Meta AI'ın bir diğer yeni özelliği ise bazı kullanıcıları rahatsız edecek gibi görünüyor. Zira Meta AI, artık daha kişiselleştirilmiş sonuçlar üretmek için Meta'ya ait platformlardaki geçmişinizi inceleyebilecek. Mesela Facebook profiline eklediğiniz adresiniz veya Instagram'da izlediğiniz bir video, yapay zekâ için veri olarak kabul edilebilecek. Üstelik bu özelliği kapatmak mümkün olmayacak. Meta AI kullanıcılarının bu durumu kabullenmeleri gerekecek.

Meta'nın resmî blog gönderisine göre Meta AI'ın yeni özellikleri, ABD ve Kanada'daki tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bakalım gelecek günlerde bu yeni özellikler, ne gibi tartışmalarla haberlerimize konu olacak.