Meta'nın artırılmış gerçeklik destekli gözlük projesi Orion'un bu yıl tanıtılabileceği iddia edildi. Gelişmiş özelliklerle donatılan gözlük, ne yazık ki birkaç yıl daha son kullanıcıya ulaşmayacak.

Hâlihazırda Ray-Ban ile piyasaya sürdüğü ortak bir akıllı gözlüğe sahip olan Meta, bundan çok daha gelişmiş bir gözlük projesi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; firmanın yıllardır üzerinde çalıştığı "Orion" projesi, yüksek teknolojiyle donatılan bir artırılmış gerçeklik gözlüğü içeriyor. Gelen son haberler ise bu ürünün artık ufukta göründüğünü ortaya koyuyor.

Business Insider'ın konuya aşina iki kaynağa dayandırdığı habere göre Meta, her yıl düzenlediği "Connect" etkinliklerinde bu yıl yeni artırılmış gerçeklik gözlüğünü de tanıtacak. Kaynaklar, bu cihazın henüz son tüketiciye ulaşmak için hazır olmadığını ancak Connect etkinliklerinde neler sunabileceğinin tüm detaylarıyla anlatılacağını söylüyorlar. Hatta Meta, mükemmel bir iş ortaya koymak için çalışanları sıkıştırıyormuş.

Ray-Ban ile ortaklaşa geliştirilen gözlükten çok daha ileri seviyede olacak

Meta Orion, aşırı gelişmiş bir yapıya sahip olacak ve bu özellikleriyle Ray-Ban ile ortaklaşa üretilen akıllı gözlükten çok daha fazla özellikle donatılacak. Kaynakların iddiasına göre Orion, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarına ek olarak metaverse teknolojileri için de destek verecek. Evet, Meta'nın yıllardır üzerinde uğraştığı, devasa paralar harcayıp sürekli zarar ettiği metaverse teknolojilerinden bahsediyoruz.

Kaynaklara göre Meta Orion, en azından birkaç yıl daha piyasaya sürülmeyecek. Hâl böyle olunca ürünün fiyatına ilişkin herhangi bir spekülasyon yapmaya da gerek yok. Ancak şu bir gerçek ki Meta, artırılmış gerçeklik gözlüğü için oldukça kararlı ve bu ürünü bir gün mutlaka piyasaya sürecek. Bakalım o günler geldiğinde teknoloji dünyasında ne gibi gelişmeler yaşanmış olacak.