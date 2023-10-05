Meta, her ay 1 milyar dolar zarar eden metaverse bölümü Reality Labs'ı küçültmeye karar verdi. Şirket kaynaklarına göre metaverse ürünleri için çip üretmeye çalışan birimde işten çıkarma yapılacak.

Mark Zuckerberg'in metaverse tutkusu, oldukça radikal kararlar almasına yol açtı. Sanal bir dünya kurmak uğruna yıllarca Facebook olarak andığımız şirketin adını "Meta" olarak değiştiren Zuckerberg, devasa paralar da harcadı. Bu bağlamda; metaverse üzerine çalışan Reality Labs, kurulduğu ilk günden beri 40 milyar dolardan fazla zarar etti. Ancak Zuckerberg, metaverse sevdasından vazgeçmeme noktasında kararlıydı.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket içi kaynaklardan gelen bilgilere göre Mark Zuckerberg, Reality Labs'ın küçülmesine karar verdi. Gözden çıkarılan ilk ekipse Reality Labs bünyesinde çip üretmek için çalışan Facebook Agile Silicon Team (FAST) isimli birimdi. 600 kişinin çalıştığı birimde kaç kişinin kovulacağı şimdilik bilinmiyor.

Bu hamle çok da mantıksız değil: Peki niye?

Meta, haziran ayında duyurduğu Quest 3 isimli metaverse başlığında kendi ürettiği çiplerden faydalanmadı. Şirket, bunun yerine Qualcomm'dan destek aldı. Söz konusu başlıkta, ikinci nesil Snapdragon XR2 işlemci kullanıldı. Hâl böyle olunca Meta'nın Reality Labs bünyesindeki çip üretim birimini kapatması veya küçültmesi çok da şaşırtıcı değil. Hatta bunun mantıklı bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Peki neden?

Teknoloji şirketleri, küresel enflasyon sebebiyle ciddi anlamda zorlanmaya başladılar. Hatta Meta, artan maliyetleri düşürmek ve gelir/gider dengesini daha iyi ayarlayabilmek adına 21 bin personel ile de yollarını ayırdı. Buna Reality Labs'ın her ay yaklaşık 1 milyar dolar zarar ettiğini de eklersek, bölümün küçülmeye gitmesinin çok mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Neticede Qualcomm, artırılmış veya sanal gerçeklik dünyası için geliştirdiği çiplerle üst düzey başarıya ulaştı. Bazen olmuyorsa zorlamamak lazım...