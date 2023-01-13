Meta, Voyager Labs isimli bir şirketi kullanıcı verilerini izinsiz topladığı gerekçesiyle dava etti. Şirketin, Facebook'ta binlerce sahte hesap oluşturduğu ve 600.000'den fazla profilin bilgilerini topladığı söyleniyor.

Facebook, Instagram gibi sosyal medya devlerini bünyesinde bulunduran ABD merkezli teknoloji devi Meta, Voyager Labs ismi verilen bir şirketi 600.000’den fazla profilden kullanıcı verileri toplamak için binlerce sahte Facebook hesabı açtığı gerekçesiyle dava etti.

Voyager Labs firması, kendini ‘gelişmiş yapay zekâ tabanlı araştırma çözümlerinde dünya lideri’ olarak tanımlıyor. Bu da pratikte bireyler hakkında iddialarda bulunmak için sosyal medya paylaşımlarını toplu olarak analiz etmek anlamına geliyor. Örneğin, 2021 yılında hizmetlerini Los Angeles polisine satan şirket, sosyal medyada toplu analizler yaparak hangi bireylerin suç işleyebileceğini tahmin edebileceğini iddia etmişti.

Meta’ya göre Voyager Labs, beğenilerden fotoğraflara kadar birçok bilgiyi kullanıcılardan topladı

Hizmet şartlarının ihlal edildiğine dikkat çeken Meta, Voyager Labs’in gönderiler, beğeniler, arkadaş listeleri, fotoğraflar ve yorumlar gibi bilgileri topladığını söylüyor. Ayrıca dava dosyasında, Voyager Labs’in 38.000’den fazla sahte Facebook hesabı oluşturduğu ve bu hesapların Temmuz 2022 ila Eylül 2022 arasında 600.000’den fazla profilden bilgi toplamak için kullanıldığı aktarıldı.

Instagram ve Facebook verilerinin izinsiz kullanıldığını aktaran teknoloji devi, Voyager Labs ile ilgili 600.000’den fazla hesabın her iki platformdan kaldırıldığını da ekledi. Toplanan verilerin, kâr amacı gütmeyen organizasyonlardan sağlık kuruluşlarına kadar neredeyse her kesimden insanı içerdiği ve müşterilere satılan hizmetler için kullanıldığı da gelen bilgiler arasında.

İnsanların haklarının hiçe sayıldığını ve haksız kazanç elde edildiğini vurgulayan Meta, şirketin hizmet şartlarını ihlal etmeyi bırakmasını ve Facebook, Instagram gibi platformlarından kalıcı olarak banlanmasını mahkemeden talep ediyor.