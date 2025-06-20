Meta, Oakley ile geliştirdiği yeni akıllı gözlük serisini tanıttı. Gözlükler 3K video kaydı ve yapay zekâ desteği sunuyor. Yeni Meta gözlükler, sporculara yönelik tasarımı, IPX4 sertifikası ve uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor. Yeni akıllı gözlükler 399 dolardan satışa çıkacak.

Meta, Oakley iş birliğiyle geliştirdiği yeni akıllı gözlüklerini sonunda görücüye çıkardı. Üzerinde kamera, hoparlör ve mikrofon gibi donanımlar bulunan bu gözlükler, telefonla eşleştirildiğinde hem sesli iletişim kurmaya hem de Meta'nın yapay zekâsıyla etkileşime geçmeye olanak tanıyor.

Yeni gözlük serisinin sınırlı sayıda üretilen özel modeli “Oakley Meta HSTN”, 499 dolarlık fiyat etiketiyle 11 Temmuz’dan itibaren ön siparişe açılacak. Yaz aylarında satışa sunulacak diğer modellerin başlangıç fiyatı ise 399 dolar olacak.

Temmuz itibarıyla ön siparişe açılıyor

Gözlükler; müzik dinleme, telefon görüşmesi yapma ve Meta AI ile etkileşime girme gibi özellikler sunarken, 3K çözünürlükte video kaydı da yapabiliyor. Su sıçramalarına dayanıklı tasarımıyla dikkat çeken ürün, 8 saatlik kullanım süresine sahip ve şarj kutusuyla toplamda 48 saate kadar çalışabiliyor.

Yeni seride beş farklı çerçeve ve cam kombinasyonu bulunuyor. Reçeteli camlarla uyumlu olan bu modeller, sıcak gri, siyah, kahverengi duman ve şeffaf çerçeve seçeneklerine sahip. Bazı lensler ışığa duyarlı yapısıyla dış ortam koşullarına göre renk değiştirebiliyor. Sınırlı sayıdaki özel modelde ise altın detaylar ve Oakley’ye özgü PRIZM lensler yer alıyor. Ürünler; ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri ve Avustralya gibi birçok bölgede satışta olacak.

Meta, geçtiğimiz dönemde Ray-Ban ve Oakley markalarının sahibi olan EssilorLuxottica ile çok yıllı bir anlaşma imzaladı. Bugüne kadar iki milyondan fazla Meta Ray-Ban akıllı gözlüğü satıldı. Şirket, bu iş birliği kapsamında 2026 yılı itibarıyla yılda 10 milyon adet akıllı gözlük satmayı hedefliyor.