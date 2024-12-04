Meta, ABD'deki veri merkezlerinin enerji tüketimini karşılamak için nükleer enerjiye geçeceğini açıkladı.

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle veri merkezleri çok büyük önem kazanmaya başladı. Ancak enerji tüketimlerinin çok fazla olması, şirketler için zorluk çıkarıyor ve onları farklı yöntemlere itiyordu. Yeni bir rapor ise hem yapay zekâ hem de sosyal medya konusunda en öne çıkan şirketlerden olan Meta’nın planlarını gün yüzüne çıkardı.

İddiaya göre teknoloji devi, yakında nükleer enerjiye geçiş yaparak karbon emisyonları konusunda bir adım atarak Google ve Amazon gibi şirketlerin arasına katılmak istiyor.

2030’a kadar operasyonlarını nükleer enerjiye geçirmek istiyor

İddiada, şirketin farklı nükleer enerji tedarikçilerinden teklifler aradığı belirtildi. Bu enerji türünü de ABD genelinde bulunan veri merkezlerini yürütmek için kullanmak istediği aktarıldı.

Şirketin 2030’a kadar nükleer enerjiyi operasyonlarına entegre etme planı var. Bu reaktörler, milyonlarca eve yetecek kadar 4 gigawatt’a kadar enerji üretebiliyor. Böylece de veri merkezlerinin yüksek enerji tüketiminin karşılanabileceği düşünülüyor.

Meta, 3 Ocak 2025’e kadar tedarikçilerden başvuru alacak. Geleneksel reaktörlere göre daha kompakt ve esnek alternatif olan küçük reaktörler ile ilgilendiği aktarılan şirket, yaptığı açıklamada nükleer enerjinin daha temiz, daha güvenilir ve çeşitlendirilmiş bir döneme girişte büyük bir rol oynayacağını düşündüğü için bu tarz bir adım attığını aktardı.