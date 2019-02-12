Vatandaşları kuvvetli hava olaylarına karşı uyarma amacıyla başlatılan “renk kodu sistemi” ile ilk uyarı yapıldı. Yapılan ilk uyarı, Marmara ve Kuzey Ege bölgesi için geldi.

Avrupa’da da uygulanmaya başlayan yeni sistemde, vatandaşların meteorolojik olaylara hazırlıklı olmaları amacıyla renk kodlu haritalar ile uyarı yapılıyor. Böylece vatandaşlar, gün içinde karşılaşmaları olası hava olaylarına karşı hazırlıklı olabiliyor. Renk kodlu “MeteoUyarı” uygulaması bu hafta sonu başladı.

Yeni sistem, “Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın” sloganı ile kullanıma sunuldu.

Kurumun resmi internet sitesi olan www.mgm.gov.tr’de yer alan uygulama ile birlikte, her il ve ilçe için renk kodları ile uyarı durumu belirtiliyor. Meteorolojik olayların yaşanma riskine göre şehirler kırmızı, turuncu, sarı ya da yeşil renkte oluyor. Kullanıcılar, renkli bir Türkiye haritasına bakarak hava durumu riskleri hakkında fikir sahibi oluyor.

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa ve Manisa, potansiyel tehlikeyi gösteren sarı renkle boyanırken, bu illerde fırtına riski olduğu uyarısı yapıldı.

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir ise turuncu renkle uyarıldı. Bu illerde fırtına ve gök gürültülü şiddetli yağış riski bulunuyor.

Renkli Uyarılar Ne Anlama Geliyor?

MeteoUyarı sisteminde yer alan renklerin her biri farklı anlamlara geliyor. Bu anlamlar ise şöyle:

Kırmızı: Çok tehlikeli durumlarda kullanılan bu renk kodu, büyük hasar ve kayıpların olması riski olan durumlarda kullanılıyor. Bu hava olayları, geniş alan üzerinde hayatı tehdit eden vakalarda kullanılıyor. Bu uyarının olduğu durumda, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

Turuncu: Tehlikeli durum uyarısı olan turuncu renk kodu, hasar ve kayıpların muhtemel olduğu durumlarda kullanılıyor. Turuncu renk kodunun olması durumunda, güncel meteorolojik koşulların dikkatli takibi ve çok tedbirli hareket edilmesi tavsiye ediliyor.

Sarı: Bu renk kodu da potansiyel tehlikeleri işaret ediyor. Olağan dışı olmayan bu hava olaylarında, hava şartlarından etkilenebilecek aktiviteler için dikkatli olunması uyarısında bulunuluyor.

Yeşil: Bu bölgelerde, uyarı yapılmasını gerektirecek bir durum bulunmuyor.