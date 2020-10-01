Microsoft, bugün 10. nesil Intel Core i5 işlemciyle gelen yeni dizüstü bilgisayarı Surface Laptop Go'yu tanıttı. Bilgisayar, sahip olduğu tasarım ve özelliklerle hitap ettiği kullanıcılar için iyi bir alternatif olacak.

Geçtiğimiz hafta fiyatıyla dudak uçuklatıcı fiyata sahip Surface Hub 2S'i tanıtan Microsoft, bugün Surface Hub'a göre tamamen farklı kullanıcılar için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Surface Laptop Go ismiyle tanıtılan dizüstü bilgisayar, tasarımı ve özellikleriyle iyi bir alternatif olmayı başaracak gibi duruyor.

Microsoft'un yeni Surface Laptop Go bilgisayarı, 12,4 inçlik PixelSense dokunmatik ekrana sahip. Ekran, 1.536 x 1.024 piksel çözünürlük ve 3:2 en boy oranıyla birlikte geliyor. Microsoft'un yeni bilgisayarı, donanım kısmında fiyatına göre ideal parçalara ev sahipliği yapıyor.

10. nesil Intel Core i5 işlemciyle geliyor:

Microsoft Surface Laptop Go'nun işlemci kısmında Intel'in 10. nesil Core i5-1035G1 işlemcisi bulunuyor. İşlemciye Intel UHD Graphics ekran kartı eşlik ediyor. Microsoft'un duyurusuna göre dizüstü bilgisayar, 8 GB'a kadar LPDDR4x RAM desteğini ve 256 GB'a kadar SSD depolamayı da bünyesinde barındırıyor.

Taşınabilir ve çok yönlü bir bilgisayar arayanlar için iyi bir seçim olacak Microsoft Surface Laptop Go, 1,3 milimetre tuş hareketine sahip tam boy klavyesiyle yazım kolaylığı sunuyor. Dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında bir USB-C girişi, bir USB-A girişi, 3,5 mm kulaklık girişi, Surface Connect girişi ve 720p çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Dizüstü bilgisayar, Microsoft'un Windows 10 Home S modu işletim sistemiyle çalışıyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteğine sahip bilgisayar, Microsoft'un açıklamasına göre tek şarjla 13 saate kadar kesintisiz kullanım sunuyor. Dileyen kullanıcılar bilgisayara parmak izi okuyuculu güç tuşu ve Windows Hello kullanarak tek dokunuşla giriş desteği de ekleyebiliyorlar.

Microsoft'un bugün tanıttığı dizüstü bilgisayarı Surface Laptop Go, 549,99 dolarlık (yaklaşık 4.250 TL + vergiler) başlangıç fiyatıyla alıcı bulacak. Bugün ön siparişe açılan dizüstü bilgisayar, üç farklı renk seçeneğine sahip olacak ve 12 Ekim itibarıyla alıcılarına ulaşacak.