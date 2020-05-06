Microsoft, Evden Çalışma Süresini Ekim Ayına Kadar Uzattı

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma şekline geçen teknoloji devleri, çalışanlarına normalleşme süreci ile ilgili bilgilendirmeler yapmaya başladı. Amazon ve Microsoft, evden çalışmayı yeni normalleri haline getirerek çalışanlarına "Ekim ayına kadar evden çalışabilirsiniz" bilgisini verdi.

ABD’li teknoloji devi Microsoft, çalışanlarına yaptığı açıklama ile ekim ayına kadar evden çalışmaya devam edebileceklerini iletti. Microsoft'un merkezinin de bulunduğu Washington eyaletinde alınan kararlar sonucu sosyal izolasyon ve evden çalışma zorunluluğu 31 Mayıs’ta bitiyor. Sürecin sona ermesiyle şirketlerin faaliyetlerinde normalleşme adımları atması bekleniyor. Ancak Microsoft, Covid-19 kapsamında alınan evden çalışma sürecini uzatacağını duyurdu.

Evden Çalışmayı Amazon'da Ekim Ayına Uzattı

Microsoft, mart ayında dünya genelindeki ofislerini ve satış noktalarını kapatma kararı almıştı. Toplamda 144 bini aşkın çalışanı bulunan Microsoft'un çalışanlarının yaklaşık 85 bini ABD'de bulunuyor.

Merkezi Washington eyaletinin Seattle kentinde bulunan Amazon, geçen hafta yaptığı bilgilendirmeyle çalışanlarının 2 Ekim’e kadar evden çalışmaya devam edebileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Microsoft da benzer kararı aldı ve evden çalışma şeklini ekim ayına kadar uzattı.